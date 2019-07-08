iCloud'a Biyometrik Oturum Açma İşlevi Geliyor

iCloud'a oturum açmak, Apple'ın üzerinde çalıştığı işlev sayesinde yakında çok daha basit olacak!

iCloud'a Biyometrik Oturum Açma İşlevi Geliyor

iCloud'a iPhone, iPad veya Mac web tarayıcısından oturum açmak, yakında çok daha kolay bir hale gelebilir. Apple'ın iOS 13, iPadOS ve macOS Catalina platformları için biyometrik oturum açma işlevleri üzerinde çalışıyor.

9to5Mac'e göre Apple'ın işletim sisteminin beta sürümlerini test edenler, iCloud'a Touch ID ve Face ID ile oturum açabiliyorlar. Sitenin söylediğine göre yeni beta.icloud.com adresi, destekleyen cihazlardaki beta kullanıcılarına Touch ID veya Face ID ile iki adımlı parolaya gerek kalmadan oturum açmaya izin veriyor.

Siteye göre yeni biyometrik oturum açma işlevi, Apple'ın yeni "Apple ile oturum aç" işleviyle bağlı olabilir. Bu işlev de şu an beta aşamasında ve Eylül'de kullanıma sunulması bekleniyor. Aracın Apple kimliğinizi kullanarak uygulamalara ve web sitelerine oturum açmayı kolaylaştıracağı söyleniyor.

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