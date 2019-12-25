IE'yi Desteklemek, Geliştiricileri Adeta Canından Bezdirdi

Mozilla tarafından yayınlanan, geliştiricilerin web geliştirmede en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri tanımlayan ilk "Web DNA'sı raporu" ortaya çıktı. Raporda en çok öne çıkan sorun, Internet Explorer'ın öncülük ettiği web tarayıcısı uyumluluğu.
Yapılan ankete sadece Mozilla'dan değil, Samsung, Bocoup, W3C, Google ve Microsoft'tan 28.000 geliştirici katıldı ve tamamlanmayan anketler diskalifiye edildi. Katılımcıların büyük oranda "full stack" veya front-end geliştirici olduğu belirtiliyor. Katılımcıların tamamının yalnızca 8,2'sinin kadın olması, üzücü bir nokta olarak değerlendiriliyor.
Ankette öne çıkan noktalardan biri, tarayıcı uyumluluğunun büyük bir sorun olmayı sürdürmesi. Bir geliştirici, IE'yi desteklemenin "bir cehennem" olduğunu söylüyor ve bunu yapmak zorunda olduklarını belirtiyor. Bundan kaynaklı bir sorun, site tasarımının farklı tarayıcılarda aynı görünmesi için desteklenmeyen bazı işlevleri kullanmamak.
Kullanım oranı gerileyen Internet Explorer'ı bir an yok saysanız bile Chrome, Safari gibi tarayıcıların "kendine has gariplikleri" bulunuyor. Herkesin Chromium'a geçmesi ise rekabeti ortada kaldıracağından genellikle iyi bir çözüm olarak değerlendirilmiyor.
Araştırmanın bir başka sonucu, geliştiricilerin web uygulamalarındaki kısıtlamaların kaldırılmalarını istemeleri. Web'de nelerin eksik olduğu sorulduğunda cevaplar, donanıma erişim, dosya sistemine erişim, performans kısıtlamaları, doğal API'lara erişim üzerinde birleşiyor. Bu alanda WebAssembly'nin önemli bir rol oynayacağı açık.
HTML teknolojisi beğenilse de, cevap verenlerin yüzde 44'ü CSS ile istedikleri sayfa düzenini oluşturmakta zorlandıklarını söylüyorlar. CSS'nin doğası gereği kafa karıştırıcı olması, birden fazla tarayıcıyı destekleme işiyle bir araya gelince geliştiricilerin böyle cevap vermesi gayet doğal.
Geliştiricilerin en çok yaşadığı diğer 10 sorun arasında framework'ler ve kitaplıklar için yeterli dokümantasyon sunmaması, testlerde çıkmayan bug'ların keşfi, aynı kodda birden fazla framework'ü destekleme, yeni araç ve framework'leri kovalama, güvenliğin uygulanması ve gizlilik yönetmeliklerine uyma var.
Bu noktada geliştiricilere sorunları sorduğunuzda, bununla ilgili cevaplar almak kadar doğal bir durum yok. Bir katılımcı, web sitesi geliştirmenin 10 sene öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu kabul ediyor. Geliştiricilerin yüzde 75'inden fazlasının web'den bir platform olarak memnun olduklarını da söylemekte fayda var.
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