Instagram Gerçekten Zararlı mı? Facebook'un Kendi Araştırması Evet Diyor!

Facebook'un Instagram hakkında yaptırdığı kendi araştırmasında, fotoğraf paylaşım ağının gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili ciddi endişeler ortaya koyduğu söyleniyor.
Facebook araştırmacıları geçtiğimiz üç yıl boyunca yürütülen araştırmalarda Instagram'ın genç kullanıcıların, özellikle de genç kızların "büyük bir yüzdesi için zararlı" olduğunu ortaya koymuşlar. Araştırmada, her üç genç kızdan birinin dış görünüşü ile ilgili sorun yaşadığı ortaya çıkıyor. Gençler ayrıca Instagram'ın kaygı ve depresyon oranlarını artırdığını söylüyor.
Instagram'ın kamu politikası başkanı Karina Newton, araştırma sonuçlarının basına yansımasından sonra yazdığı bir blog yazısında, "Birçok insanın kafasındaki soru, sosyal medyanın insanlar için iyi mi yoksa kötü mü olduğudur" diye yazdı ve ekledi: "Araştırmalardan elde edilen sonuçlar büyük farklılıklar gösteriyor. Biz Instagram olarak, yaptığımız işin faydalarına ve risklerine bakıyoruz."
Newton, Instagram'ın uygulamayı herkes için güvenli bir yer haline getirmek için "zorbalık, intihar ve kendine zarar verme ve yeme bozuklukları konusunda kapsamlı çalışmalar" yaptığını da sözlerine ekledi. Newton, şirketin ayrıca olumsuz sosyal karşılaştırma ve beden imajını ele almaya odaklandığını söyledi.
Yıllar boyunca, insanlar Instagram gibi uygulamaları insanların zihinsel sağlıklarına zarar verdiği için eleştiriyordu. Instagram, kullanıcılar, savunma grupları ve kanun yapıcılar tarafından zararlı içerik barındırdığı ve özellikle genç izleyiciler arasında endişe ve depresyonu teşvik ettiği için eleştiriliyor.
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