Intel Kaby Lake-G Yolun Sonuna Geldi

Intel'in bir dönem dizüstü bilgisayarlarda yer verdiği bu işlemcileri, artık yolun sonuna geldi!

  • Ercan Uğurlu
Intel Kaby Lake-G Yolun Sonuna Geldi

Intel'in dizüstü bilgisayarlarda yer verdiği ve Kaby Lake ile AMD Vega ekran kartlarını oyuncular için bir arada sunduğu Kaby Lake-G platformu, artık ömrünün sonuna geldi. AMD Vega grafik birimi ile beraber sunulmasıyla ilgiyi üzerine çekse de, sonrasında tüketicilerden beklendiği kadar ilgi görmeyen Kaby Lake-G platformlu dizüstü bilgisayarları için Intel üretimi durdurma kararı aldı.

Intel'in G serisi işlemcileri 31 Ocak 2020'den sonra üretilmeyecek. Bununla beraber Intel'in AMD ile olan ortaklığı da bitmiş oluyor. Öte yandan Intel'in yerleşik grafik birimi yanı sıra artık ekran kartı pazarında Intel Xe ile birlikte daha aktif olacağı düşünüldüğünde, bu ortaklığın bitmesi pek de şaşırtıcı değil. Intel'in Haziran 2020'de Intel Xe ekran kartını tanıtması bekleniyor.

Intel'in bahsi geçen Kaby Lake-G platformlu işlemcileri ise şu özelliklere sahip:

Intel İşlemci Core i7-8809G    Core i7-8709G Core i7-8706G Core i7-8705G Core i5-8350G
TDP / SDP 100W 100W 65W 65W 65W
Core/Threads 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Base Frequency (GHz) 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8
Boost Frequency (GHz) 4.2 4.1 4.1 4.1 3.8
L3 Cache (MB) 8 8 8 8 6
Memory Channels Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel
Memory Speed DDR4-2400 DDR4-2400 DDR4-2400 DDR4-2400 DDR4-2400
Unlocked CPU, GPU, HBM2 Yes No No No No
Discrete Graphics Radeon RX Vega M GH Radeon RX Vega M GH Radeon RX Vega M GL Radeon RX Vega M GL Radeon RX Vega M GL
Intel HD Graphics 630 630 630 630 630
Graphics Boost Frequency (MHz) up to 1100 up to 1100 up to 1100 up to 1100 up to 1100
Intel vPro Technology No No Yes No No
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