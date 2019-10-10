Intel Kaby Lake-G Yolun Sonuna Geldi
Intel'in bir dönem dizüstü bilgisayarlarda yer verdiği bu işlemcileri, artık yolun sonuna geldi!
- Ercan Uğurlu
Intel'in dizüstü bilgisayarlarda yer verdiği ve Kaby Lake ile AMD Vega ekran kartlarını oyuncular için bir arada sunduğu Kaby Lake-G platformu, artık ömrünün sonuna geldi. AMD Vega grafik birimi ile beraber sunulmasıyla ilgiyi üzerine çekse de, sonrasında tüketicilerden beklendiği kadar ilgi görmeyen Kaby Lake-G platformlu dizüstü bilgisayarları için Intel üretimi durdurma kararı aldı.
Intel'in G serisi işlemcileri 31 Ocak 2020'den sonra üretilmeyecek. Bununla beraber Intel'in AMD ile olan ortaklığı da bitmiş oluyor. Öte yandan Intel'in yerleşik grafik birimi yanı sıra artık ekran kartı pazarında Intel Xe ile birlikte daha aktif olacağı düşünüldüğünde, bu ortaklığın bitmesi pek de şaşırtıcı değil. Intel'in Haziran 2020'de Intel Xe ekran kartını tanıtması bekleniyor.
Intel'in bahsi geçen Kaby Lake-G platformlu işlemcileri ise şu özelliklere sahip:
|Intel İşlemci
|Core i7-8809G
|Core i7-8709G
|Core i7-8706G
|Core i7-8705G
|Core i5-8350G
|TDP / SDP
|100W
|100W
|65W
|65W
|65W
|Core/Threads
|4 / 8
|4 / 8
|4 / 8
|4 / 8
|4 / 8
|Base Frequency (GHz)
|3.1
|3.1
|3.1
|3.1
|2.8
|Boost Frequency (GHz)
|4.2
|4.1
|4.1
|4.1
|3.8
|L3 Cache (MB)
|8
|8
|8
|8
|6
|Memory Channels
|Dual Channel
|Dual Channel
|Dual Channel
|Dual Channel
|Dual Channel
|Memory Speed
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Unlocked CPU, GPU, HBM2
|Yes
|No
|No
|No
|No
|Discrete Graphics
|Radeon RX Vega M GH
|Radeon RX Vega M GH
|Radeon RX Vega M GL
|Radeon RX Vega M GL
|Radeon RX Vega M GL
|Intel HD Graphics
|630
|630
|630
|630
|630
|Graphics Boost Frequency (MHz)
|up to 1100
|up to 1100
|up to 1100
|up to 1100
|up to 1100
|Intel vPro Technology
|No
|No
|Yes
|No
|No
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