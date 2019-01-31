Internet Explorer 10 İçin Yolun Sonu Göründü
Microsoft, Windows 7'nin desteğini sonlandırdırmasının ardından eski Internet Explorer sürümünü de rafa kaldıracak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft, Windows 7 için desteğini 2020'de bitireceğini duyurmasının ardından Internet Explorer 10 için de son destek tarihini açıkladı.
Internet Explorer 10, 2012 yılında tanıtıldı ve Microsoft, 2016 yılında odağını bir sonraki versiyon olan Internet Eplorer 11 ve Windows 10 ile birlikte gelen Microsoft Edge sürümlerine çevirdi. Yazılım devi, bu hamlesiyle kullanıcılarına Internet Explorer'ın bir önceki versiyonunun desteklenmeyeceğini de duyurmuş oldu.
Ne var ki her işletim sistemi Internet Explorer 11 ve Edge tarayıcılarını çalıştıramıyor. Microsoft Edge, Windows 10 ile tanıştığımız Universal Windows Platform üzerine kurulu ve bu platform, sadece Windows 10 sürümünün kullanıcılara hitap eden noktalarından biri. Server 2012 ve Windows 8 Embedded sürümleri ise IE10'u çalıştırmaya devam ediyor ancak Microsoft, bu iki işletim sisteminin desteklenmeyen bir Internet Explorer sürümüne mahkum kalmasının önüne geçmek için 2019 yılı içerisinde iki işletim sistemine de Internet Explorer 11 desteğini getireceğini de duyurdu.
Windows Embedded 8 Standard ve Windows Server 2012, 2023 yılına kadar desteklenmeye devam edilecek. İş odaklı kullanıcıların bu sebeple Internet Explorer 10'un yazılım desteğinin kesileceği 2020 tarihine kadar Internet Explorer 11 sürümüne geçiş yapması gerekecek. IT Pro blog sayfasına eklenen bir gönderide, Microsoft Internet Explorer 10'un akıbeti ve işyerlerine verilen yazılım desteği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Internet Explorer 10 (IE10) sürümünden IE11'e geçiş yapmak için Ocak 2020'ye kadar zamanınız bulunuyor. Bu tarihten sonra herhangi bir yazılım geliştirmesi veya güvenlik yaması yayınlamayacağız, bedava veya ödemeli destek opsiyonlarını kaldıracağız ve çevrimiçi teknik içeriklerini güncellemeyeceğiz."
İş kullanıcıları, Microsoft Güncelleme Katalığu aracılığı ile IE11 sürümünü yükleyebilecekler. Microsoft, Internet Explorer'ın en yeni sürümüne geçiş yapmanın Windows 10, Windows Server 2016 veya Windows 10 IoT sürümlerine yapılabilecek olası transfer sistemlerini de kolaylaştıracağının altını çizdi.
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