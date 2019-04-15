Internet Explorer'da MHT Dosyası Açığı

Internet Explorer'ı artık kullanmıyor olabilirsiniz ancak yeni ortaya çıkan bu açık, herkesi ilgilendiriyor!

Internet Explorer'da MHT Dosyası Açığı

Microsoft'un web tarayıcısı Internet Explorer, yetersiz güvenliği nedeniyle kötü bir üne sahip. Artık durum Internet Explorer için daha da kötü çünkü onu sadece yüklü bulundurmanız bile saldırıya uğramanıza neden olabilir.

Güvenlik araştırmacısı John Page, web tarayıcısının MHT dosyalarını işlemesindeki bir sorunun verilerin çalınmasına neden olabileceğini ortaya çıkardı. Internet Explorer'ın web arşivi dosya biçimi olan MHT, varsayılan olarak IE ile açıldığından Internet Explorer'ı kullanmanıza gerek bile yok. Saldırıya uğramak için tüm yapmanız gereken, eposta veya bir sohbet üzerinden size gönderilen MHT dosyasını açmak.

Güvenlik açığı, Windows 7, Windows 10 ve Windows Server 2012 R2'yi etkiliyor. Daha da kötüsü rapor, Microsoft'un sorunu hızla onarmayı reddettiğini, bunun yerine gelecekte onarmayı "düşündüğünü" söylüyor. Yani bir yama yolda ancak bu yama gelene kadar hack'lenme olasılığınız var. Yama gelene kadar en iyi çözüm, Internet Explorer'ı kapatmak veya MHT dosyalarını başka bir programla açmak (örneğin Vivaldi) olabilir.

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