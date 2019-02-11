Internet Explorer'ın Ölüm Fermanı Yayınlandı
Microsoft, kendi sitesinde yayınladığı yazıda kendi tarayıcısı Internet Explorer'ı topa tuttu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer hâlâ Internet Explorer kullananlardansanız, bunu yapmayın. Microsoft tarafından paylaşılan blog yazısının ana fikri bu şekilde. Microsoft, kendi geliştirdiği ve ömrü uzun zaman önce dolan tarayıcısı hakkında başta IT profesyonellerini uyarıyor ancak bu uyarı, son kullanıcının da dikkate alması gereken bir gerçeği ortaya koyuyor.
Blog yazısının başlığı "Internet Explorer'ı Varsayılan Tarayıcı Olarak Kullanmanın Tehlikeleri" şeklinde ve blog yazısı, miadını dolduran tarayıcıyı 2019 yılında kullanmanın şirketler için nasıl bir "teknik borç" yarattığını gözler önüne seriyor. Teknik borç terimi, şirketlerin eski ve günün şartlarını sağlamayan çözümlere dayanmayı kolay olması sebebiyle tercih etmeye devam eden şirketlerin gerektirdiği ek iş yükünü temsil ediyor. Şirketlerin uzun sürebilen ve maliyet gerektiren modern sistemleri tercih etmemeleri Microsoft'a göre uzun vadede çalışanlar için ekstra iş yükü getiriyor.
IE tarayıcısının internet geliştiricileri, kullanıcılar ve şirketler tarafından tercih edilmemesi, günümüzün internet standartlarının IE tarayıcısına göre uyarlanmaması anlamına geliyor. Bu sebeple bu eski tarayıcıyı kullanmaya devam eden şirketler, günümüzün internetinin sunduğu avantaj ve özellikleri IE aracılığı ile kullanamıyor.
Microsoft'un Internet Explorer adına ölüm fermanı niteliğinde hazırladığı bu yazı, büyük bir çelişkiyi içeriyordu zira Microsoft'un bu tarayıcıya sunduğu alternatif olan Microsoft Edge, Internet Explorer'da olduğu gibi günümüzün popüler tarayıcıları Google Chrome, Mozilla Firefox gibi tarayıcılardan farklı standartlara sahip. Bunu bilen Microsoft ise Edge tarayıcısını Chromium açık kaynak projesi üzerinden tekrar inşa etme yoluna giderek bu sorunu çözmek adına büyük bir adım attı. Bu sayede Microsoft Edge, yeni Chromium altyapısı ile internetin geri kalanı ile uyum içerisinde çalışabilecek. Ancak Microsoft'un bu hamlesi, internet standartlarının büyük bir kısmının Google'a teslim edilmesi gibi ciddi bir sonucu içerdiği için birçok internet uzmanının yanı sıra Mozilla'nın da tepkisini çekmişti.
Microsoft Edge için söz konusu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda resmi bir açıklama olmasa da bunun Windows 10 işletim sistemi için yaklaşan Nisan 2019 güncellemesi ile olması oldukça yüksek bir ihtimal.
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