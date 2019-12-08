iPhone 11 Bu Yüzden Konumunuzu Kontrol Ediyormuş

Apple, iPhone 11'in konumunuzu sürekli takip etmesiyle ilgili endişeleri cevaplandırdı ama cevabın pek tatmin edici olmadığı kesin!

iPhone 11 Bu Yüzden Konumunuzu Kontrol Ediyor

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, iPhone 11 Pro'nun (ve iPhone 11'in) sürekli olarak konumunuzu kontrol ettiğini söyleyerek, kullanıcıların gizlilik korkularını canlandırmıştı. Üstelik bu konum kontrolü, Konum Hizmetleri kapalıyken de gerçekleşiyordu.

Ancak Apple'ın açıklamasına göre cihaz konumu, gerçekten kontrol etmiyor. Firma, TechCrunch'a yaptığı bir açıklamada "ultra geniş yongaları" (UWB) yasal olarak kullanabilmek için konum denetimi yapmak zorunda olduğunu söyledi. Firmaya göre "Uluslararası düzenleyici şartlar" Apple'ı UWB'yi belirli konumlarda kapatmaya zorluyor ve bu nedenle teknolojiyi kullanabilmek için konum kontrolü gerekiyor.

Apple, UWB ile ilgili kontrollerin "tamamen cihazda" gerçekleştiğini ve Apple'ın konum bilgisini toplamadığını söylüyor. Firma, gelecekte UWB ile ilgili özel bir açma kapama ayarı sunacağının sözünü veriyor.

Konum bilgisinin gönderilmemesi, kullanıcılara derin bir nefes aldırsa da Apple'ın rahat tavrı açıkçası pek hoş görünmüyor. Firma, ilk başta bu endişelere cevap vermek istememişti ve üstelik, bu konum kontrollerinin neden yapıldığı konusunda kullanıcılara telefon üzerinde açık bir bilgi vermiyor.

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