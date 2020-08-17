iPhone 12 İçin Yeni Özellik Göründü: Ön Kameraya Jest Özelliği Geliyor

iPhone 12 yakında tanıtılacak, ancak hala yeni patent haberleri gelmeye devam ediyor. iPhone 12 için ortaya çıkan son patent örneğine göre, Apple'ın yeni telefonunda ön kamerada yeni bir sensör daha yer alacak.
Patent örneğine göre iPhone 12'de ön kameranın yanında ToF derinlik sensörü de olacak. Bu yeni sensör ile beraber iPhone 12'nin ön kamerası için yeni yetenekler olabileceği öne sürülürken, bunlar arasında temassız kontrol de akıllara gelenlerden biri.
Daha önce Face ID özelliği için ön kameraya ilave edilen TruDepth kamera ile yüz tanıma özelliğini hayata geçiren Apple, bu sensör ile beraber gözle görülmeyen 30 binden fazla kızılötesi nokta ile yüz tanılaması sağlayabiliyordu. Şimdi ise şirket bunu ToF sensör ile geliştirmek istiyor.
ToF sensörler teknoloji dünyasında yeni değil. Ancak bu güne kadar öne bakan kamerada görmemiştik. Eğer olur da Apple bu özelliği iPhone 12'ye getirirse, Apple bu nedenle yine bir ilke imza atan bir model üretmiş olabilir.
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