iPhone 1'den iPhone 7 Plus'a Neler Değişti?
iPhone'un onuncu yılında 2007'de çıkan ilk iPhone ile piyasadaki en iyi iPhone olan iPhone 7 Plus'ı karşılaştırdık!
İlk iPhone, onuncu yılını kutlarken Apple, bu kutlamayı tarihe not düşecek bir iPhone 8 tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın bir sonraki telefonu için biraz daha bekleyeceğiz ancak ilk iPhone'u şu an piyasadaki en iyi Apple telefonu olan iPhone 7 ile karşılaştırmamızda bir engel yok.
Peki, iPhone 1'den iPhone 7 Plus'a neler değişti? Kısa cevap: Çok şey değişti. İşte 10 yılda gelinen nokta.
Kamera
İlk iPhone arka yüzünde 2MP'lik bir kamera sunuyordu. 2007 için bu kamera önemliydi çünkü kapaklı telefonların çoğundaki 1,3MP'lik kameralardan daha iyiydi. iPhone 1'de bir ön kamera yoktu, video kaydı yapamıyordunuz ve odak noktasını değiştiremiyordunuz.
iPhone 7 Plus'ta toplam üç kamera var. Apple on sene içince detayları ve renk düzeltmeyi geliştirdi ve portre modu, Live Photos, FaceTime kamera gibi özellikler sundu. iPhone 1 çıktığında selfie'ler konuşulmuyordu bile.
Ekran
iPhone 1, zamanı için yenilikçi 3,5 inç'lik 320x480 dokunmatik ekranla geliyor ve BlackBerry ile popüler hale gelen fiziksel klavyeye yer vermiyordu. 29 Haziran 2007'de dokunmatik ekrandan etkilenmeyenler, ekran klavyesinin hiçbir zaman yaygınlaşmayacağını söylüyordu.
iPhone 1 o kadar küçüktü ki, şimdi iPhone 7 Plus'ın ekranının içerisine tam anlamıyla sığabiliyor.
iPhone 7 Plus ise 5,5 inç'lik devasa bir ekrana sahip. 3D Touch özellikli ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük ve çok daha geniş renk gamı sunuyor. Kısacası ekran alanında arada ciddi bir fark var.
Boyut ve Yapı Malzemesi
115 x 61mm boyutlarındaki iPhone 1, 2007'nin standartları için büyüktü. 11,6mm'lik kalın bir telefon olsa da tek elle rahatça kullanılabiliyordu. İlginç bir detay, telefonun çok kaygan ve kırılgan olması.
iPhone 7 Plus ise 158.2 x 77.9mm ile çok daha büyük ancak 6,3mm'lik derinliği fark edilir derecede daha ince. Yeni iPhone hem daha dayanıklı, hem de 2016'dan bu yana su geçirmiyor.
Uygulamalar
iPhone 1 birkaç uygulamayla gelse de App Store'un açılması, sonraki sene iPhone 3G'nin satışa sunulmasıyla gerçekleşti. İlk iPhone'da Kontrol Merkezi veya uyarı bölümü yoktu. Uygulamaları silemiyordunuz ve uygulama klasörleriniz de yoktu.
Şimdi ise iOS 11'de çalışan 2,2 milyon uygulama bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre bu uygulamalar 130 milyar kez indirildi. Firma, WWDC 2017'de App Store'un geliştiricilere 70 milyar dolar kazandırdığını açıkladı.
Yazılım, Ayarlar ve Menüler
İlk iPhone'da Bluetooth, Night Shift, Rahatsız Etme, Düşük Güç Modu gibi özelliklerin hiçbiri bulunmuyordu. Cihazın duvar kağıdını da değiştiremiyordunuz, sadece kilit ekranını değiştirebiliyordunuz.
Home Düğmesi
iPhone 1, iPhone'un ikonik home düğmesiyle geliyordu. Düğmeye bastığınızda ekran kapalıysa açılıyor, herhangi bir uygulamada ise giriş ekranına dönüyordunuz. Düğmeye basılı tuttuğunuzda hiçbir şey olmuyordu. Siri, iPhone 4S ile birlikte geldi. Düğmeye çift dokunduğunuzda ise arama menüsüne, favorilere, kameraya veya iPod uygulamasına ulaşabiliyordunuz. Tüm bunlar 2007 için oldukça iyiydi.
iPhone 5S'in home düğmesi Touch ID parmak izi tarama işleviyle geldi ve üzerindeki kare simgeyi kaldırdı. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ise bu kez düğmenin fiziksel hareketini ortadan kaldırdı. Düğme artık ne kadar bastırdığınızı algılayan ve bastığınızı anlamanız için titreşen düz bir yüzeydi.
iPhone 8'in home düğmesine hiç yer vermeyeceği düşünülüyor. Apple, teknolojiyi geliştirmeyi tamamlayabilirse parmak izi tarayıcısını ekranın arkasına yerleştirebilir.
Zeynel A. Öztürk
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