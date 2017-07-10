iPhone 1'den iPhone 7 Plus'a Neler Değişti?

iPhone'un onuncu yılında 2007'de çıkan ilk iPhone ile piyasadaki en iyi iPhone olan iPhone 7 Plus'ı karşılaştırdık!

iPhone 1'den iPhone 7 Plus'a Neler Değişti?

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