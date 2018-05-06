iPhone 7 Mikrofon Sorununa Çözüm Geliyor

iOS 11.3 ile çalışan bazı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde bulunan ciddi sorun, çözüme kavuşmak üzere...

iPhone 7 Mikrofon Sorununa Çözüm Geliyor

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