iPhone 7 Mikrofon Sorununa Çözüm Geliyor
iOS 11.3 ile çalışan bazı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde bulunan ciddi sorun, çözüme kavuşmak üzere...
iOS 11.3 işletim sistemine sahip bazı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri mikrofonlarıyla ilgili bir sorun yaşıyor. Bazı kullanıcılar sistem güncellemesi ardından mikrofonlarının tamamen çalışmaz hale geldiğini fark etti, bu da sıradan aramaları, memo'ları ve FaceTime'ı kullanmayı imkansız hale getirdi. Daha nadir hata ise Siri'yi tamamen erişilmez hale getiriyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da MacRumors'a göre Apple bu durumun farkında ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları için dahili bir doküman çoktan hazırlanmış durumda.
Dokümanda, eğer sorunlu telefonun hoparlör tuşları grileşmiş görünüyorsa yetkili servis ilk önce kullanıcıdan Bluetooth aksesuarlarının bağlantısını kesmesini istiyor. Eğer bu adım sorunu çözmezse ses tanılama yürütülüyor. Eğer bu tanı sonucunda "cihaz bir dok bulamıyor" ya da "aksesuar desteklenmiyor" uyarılarından biri ortaya çıkarsa telefonun tamir edilmesi gerekiyor. Doküman ayrıca bu sorun için garantisi bitmiş telefonlara da istisna tanınacağını yazıyor.
Geçen ay Apple tarafından yayınlanan bir güncelleme de bir hatayı düzeltirken bazı cihazlarda dokunmatik ekranı etkisiz hale getirmişti.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın