iPhone 7 "No Service" Hatasına Ücretsiz Tamir
Apple, iPhone 7 telefonlarda ortaya çıkan "Hizmet yok" hatası için ücretsiz tamir sunmaya başladı!
iPhone kullanıcıları geçtiğimiz yıl "No Service" hatasıyla ilgili şikayetlerde bulunmaya başlamıştı. Son birkaç ay içerisinde artan şikayetlerin farkına varan Apple nihayet soruna müdahele etmeye karar verdi.
Apple destek sayfasında bu hatanın iPhone 7 cihazlarında bulunan "ana işlem kartındaki bir parçanın bozulmasıyla ilgili," olduğunu açıkladı. Garantisi dolmuş bile olsa olsa Apple bu hataya sahip cihazları tamir edeceğini söylüyor. Hatalı cihazların model kodları şunlar: A1660 ve A1780 (Çin), A1660 (ABD, Macao ve Hong Kong) ve A1779 (Japonya). Model numarası telefonun arkasında iPhone markasının altında bulunuyor.
Bu tamir hizmeti ücretsiz olacak. Apple, bu hata için daha önce ücretli tamir yaptıran müşterilere de paralarını iade etmeyi planlıyor. Arızalı cihazlar Apple Service sağlayıcıları veya Apple Store'lardan teslim alınacak, yani kablosuz operatörler bu programa dahil değil.
Son olarak Apple, bu ücretsiz tamirden faydalanabilmek için iPhone 7'nin satın alındığı tarihten en fazla iki yıl geçmiş olması gerektiğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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