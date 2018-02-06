iPhone 7 "No Service" Hatasına Ücretsiz Tamir

Apple, iPhone 7 telefonlarda ortaya çıkan "Hizmet yok" hatası için ücretsiz tamir sunmaya başladı!

iPhone 7 "No Service" Hatasına Ücretsiz Tamir

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