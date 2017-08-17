iPhone 7S İçin Şaşırtıcı Bir İddia!

iPhone 8 ile birlikte tanıtılması beklenen iPhone 7S, yeni bir iddiaya göre beklendiği gibi bir telefon olmayabilir!

iPhone 7S, iPhone 7'den Daha Kalın Olabilir!

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