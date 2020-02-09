iPhone Yakında Otomobil Anahtarı Yerine Geçebilir

Akıllı telefonların günlük hayatımızda üstlendikleri görevlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Telefonların kamera, müzik çalıcı, bilgisayar ve cüzdan gibi işlevlerinin arasında yakında "otomobil anahtarı" da eklenebilir.
9to5Mac'e göre geliştiriciler için yeni yayınlanan iOS 13.4 beta sürümünde "CarKey" API'sından bahsediliyor. İşlev, aracın kapı kilidini yaklaştırarak açmanıza izin veren modern anahtarlar gibi çalışıyor. İşlevin iPhone ve Apple Watch ile uyumlu olacağı belirtiliyor. Keşfedilen metinler, işlevin mevcut Wallet uygulamasına dahil edileceğini ve Face ID'yi ilk eşleştirmeden sonra kullanmayacağını gösteriyor.
Siteye göre CarKey'i kullanmak için iPhone'u veya Apple Watch'ı okuyucuya yaklaştırmak yeterli olacak.
API içerisindeki bilgilere göre dilerseniz Wallet uygulamasındaki anahtarı başkalarıyla paylaşabileceksiniz (örneğin ailenizle).
Bununla birlikte işlevin bazı zorlukları da var. Öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemenizin gerektiği, bunun ardından telefonu otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirip, ilgili öğeyi Wallet uygulamasından bulmanız gerektiği aktarılıyor. İşlevin bazı dezavantajlarının olması kabul edilebilir, ancak sadece NFC destekli otomobillerle çalışması çoğu otomobili dışarıda bırakıyor.
İşlevle ilgili Apple tarafından bir duyuru yapılmadığından, kesin olarak sunulacağına dair bir şey söylemek de doğru olmayacaktır. Yine de API'nın bu derecede hazırlanmış olması, gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
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