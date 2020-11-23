İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nasıl Çalışır?

Bilgisayarlarımızdaki işletim sistemlerinin nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Peki işletim sistemi nedir sorusuna ne kadar doğru cevap verebilirsiniz? Aradığınız tüm cevaplar, yazımızda sizleri bekliyor...