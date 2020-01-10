İşte Google'ın Tartışmalı Arama Motoru Seçim Ekranını Kazananlar

Google, Avrupa'daki Android kullanıcılarına Google'a alternatif olarak gösterilecek arama motorlarını duyurdu. Bu seçeneğin sunulmasının nedeni, firmanın bir süre önce "Google arama ile web tarayıcısının yasa dışı bağı" nedeniyle 4,34 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalması.
Alternatifler, Google'ın AB'nin kararına adeta meydan okuduğunu gösteren, dolayısıyla yeni bir tartışma yaratacak biçimde açık artırmayla seçildi. Google, bu açık artırmanın dört ayda bir yenileneceğini söylüyor.
Sunulan arama motoru seçenekleri arasında Google, ilk sırada olmasa da her zaman bulunacak. Microsoft'un Bing arama motoru, sadece İngiltere'de bir seçenek olarak görünecek. Diğer seçenekler arasında Info.com, Privacy Wall, Qwant, Yandex ve GMX var.
Google'ın rakipleri, firmanın bu açık artırmayla konumunu kötüye kullandığını söylüyor. Yapılan aramalardan elde ettiği gerileri fidan dikmekte kullanan Ecosia, BBC'ye yaptığı açıklamada açık artırmayı boykot ettiğini söyledi.
Android'deki arama motoru seçim ekranı, yeni cihazlarda 1 Mart'tan itibaren görüntülenmeye başlayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın