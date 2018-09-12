İşte Kirin 980'in Merak Edilen Yanları
Huawei'nin IFA 2018'de tanıttığı yeni amiral işlemcisi Kirin 980 neler sunuyor?
Huawei, bizim de yerinde takip ettiğimiz IFA 2018 etkinliğinde, yeni amiral seviyesindeki akıllı telefonları için geliştirdiği işlemcisini tanıtmıştı hatırlarsanız. Kirin 980, fazlasıyla önemli bir işlemci, zira şu an için getirdiği yeniliklerle birlikte, dünyada tek. Dünyanın ilk 7nm mimarisine sahip işlemcisi olan Kirin 980, büyük yenilikler getiriyor. Peki, nedir bunlar? Şimdi daha yakından bakalım.
Öncelikle 7nm fabrikasyon sürecine sahip olmasıyla büyük oranda enerji verimliliği sağlayan yeni işlemci, böylece bu alanda şu anda tek. Android platformunda büyük bir payı olan Qualcomm'un Snapdragon 845'i de bu anlamda geride bırakan Kirin 980, ayrıca buna performansı da etkiliyor. BU noktada Snapdragon 845'in 10nm mimarisinde olduğunu da belirtelim.
Kirin 980'in detaylarına bakacak olursak, işlemcinin altında yeni ARM Cortex A76 çekirdeklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Grafik birimi olarak da Mali G76 GPU'sunu kullanan Kirin 980, toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlardan dördü Cortex A76 çekirdeği, diğer dördü ise A55 çekirdeği.
ARM'ın, Cortex A76'yı tasarlarken "Laptop-sınıfı performans" şeklinde geliştirdiğini söyleyen Huawei, bu 4 çekirdek ile Kirin 980'in, selef model Kirin 970'e kıyasla yüzde 75 oranında daha yüksek CPU gücü ürettiğini iletiyor. Öte yandan Mali-G76 GPU ile de yine selef modele kıyasla yüzde 46'lık bir GPU performans artışı sağlanmış.
Bilindiği gibi Kirin 970'i kullanan Huawei P20 ve Huawei P20 Pro, Geekbench sıralamasında Snapdragon 845'li akıllı telefonların gerisinde kalıyordu. Ancak bu tablo Kirin 980 ile değişiyor. Zira işlemci bazında yapılan Geekbench tek çekirdek skorunda, Snapdragon 845'i büyük oranda geçtiğini grafikte de görebiliyoruz.
Bu performans artışında kuşkusuz RAM mimarisinde yapılan değişikliğin de etkisi var. 2133 MHz frekanslı DDR4X bellek desteği sunan Kirin 980, böylece düşük güç tüketimini gözetiyor ve daha yüksek performansı mümkün kılıyor. Bunun anlamı da kuşkusuz, kullanılan uygulamalarda ve özellikle oyunlarda daha yüksek performans. Kirin 980, oyun performansı anlamında da Snapdragon 845'e kıyasla yüzde 20'lik bir artış getiriyor.
İşlemci bazında bir diğer alan ise kuşkusuz yapay zeka işlemine ilişkin. Kirin 970 ile bu alana iyiden iyiye oynamaya başlayan Huawei, Nöral İşlem Ünitesi (NPU) konusunda da Kirin 980'de daha üst çizgiye çıkıyor. Kirin 980, çift NPU ile 4500 imajı 1 dakika içinde tanımlayabiliyor ki, bu süre Snapdragon 845'in sağladığının hemen hemen iki katı oranında.
Kirin 980 ayrıca başta da söylediğimiz gibi daha düşük güç tüketimine sahip. Yine tabloda kıyaslayacak olursak, Kirin 980'in Snapdragon 845'ten yüzde 30 oranında daha düşük enerji tükettiğini söyleyebiliriz. Bu sonuç, Kirin 980'in pil ömründe de daha kararlı olacağı anlamına geliyor. Yani üst gömlek oyunları oynarken piliniz artık yüzde 30 daha uzun ömürlü olacak.
Tüm bunların yanında Kirin 980 ayrıca Wi-Fi hızlarında da artış gösteriyor. 1732Mbps ile Qualcomm'un Snapdragon 845 ile sunduğu Wi-Fi modülünden 2 kattan daha yüksek performans sergileyen Kirin 980, böylece büyük boyutlu oyun ve dosyaları daha hızlı indirmenizi sağlayacak. Hızlı Wi-Fi'ın yanı sıra dünyanın ilk Cat.21 modem desteği ile 1.4Gbps LTE performansı sunduğunu da söyleyelim.
Tüm buraya kadar Kirin 980 fazlasıyla heyecanlı duruyor, değil mi? Peki, Kirin 980'i ilk olarak hangi akıllı telefonda göreceğiz. Huawei Mate 20 Kirin 980 işlemci ile gelecek ilk amiral gemisi olacak. Huawei, Mate 20'yi 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. CHIP Online olarak biz de etkinliği yerinde takip edeceğiz. Fuar alanından sizlere Huawei Mate 20 ile ilgili ilk bilgileri de aktaracağız.
Ercan Uğurlu
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