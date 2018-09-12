İşte Kirin 980'in Merak Edilen Yanları

Huawei'nin IFA 2018'de tanıttığı yeni amiral işlemcisi Kirin 980 neler sunuyor?

İşte Kirin 980'in merak edilen yanları

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