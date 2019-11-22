İşte Windows 7'den Taşınmanın Pratik Yolu

Eğer hala Windows 7 kullanıyorsanız çanlar sizin için çalıyor. Zira Microsoft'un Windows 7 desteğini kesmesine yalnızca 2 ay süre kaldı. 10 yaşındaki Windows 7 işletim sistemini halen dünya çapında çok sayıda insan kullanıyor, ancak Microsoft'un artık oldukça eskimiş bu işletim sistemini rafa kaldırması gerektiği de aşikar. Peki, şimdi ne olacak? Windows 7'den nasıl taşınacaksınız?
Intel'in araştırmalarına göre insanların eski bir işletim sistemine yapışıp kalmalarının temel nedenlerinden birini, tüm dosya ve dokümanları, işletim sistemi ayarlarını bir başka işletim sistemine taşımaktaki zorluk oluşturuyor. Yani insanlara verilerini taşımak zor geliyor ve bu nedenle yeni bir kurulumda bulunmuyorlar.
Laplink adındaki bir yazılım şirketi, bu konu özelinde bir yazılım geliştirmiş ve bunu Windows 7 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuş. PCmover Express adındaki bu yazılım, Windows 7'den kolayca taşınmayı sağlarken, dosya ve verilerinizi de beraberinizde kolayca götürmenizi sağlıyor.
Kişisel kullanım için ücretsiz olarak sunulan PCmover Express, ticari kullanımlarda ise 29 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip.
Eğer Windows 7'den Windows 10'a geçmeyi düşünüyorsanız, PCmover Express'i buradan indirebilirsiniz.
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