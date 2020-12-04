Kasım ayında en çok ve en az hangi otomobiller satıldı? Yakından bakalım

Kasım ayında Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault ve 5 bin 338 adetle Volkswagen (VW) takip etti. İşte Kasım ayında en çok ve en az satılan otomobiller...