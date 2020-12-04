Kasım ayında en çok ve en az hangi otomobiller satıldı? Yakından bakalım

Kasım ayında Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault ve 5 bin 338 adetle Volkswagen (VW) takip etti. İşte Kasım ayında en çok ve en az satılan otomobiller...

Kasım ayında en çok ve en az hangi otomobiller satıldı? Yakından bakalım

Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi. Bu yılın kasım ayındaki toplam 64 bin 357 adetlik otomobil satışının 27 bin 434'ü yerli üretim yapan markalardan geldi. Satışların 36 bin 923'ü ise ithal otomobillerden oluştu.

Kasım'da en çok satılan otomobil markaları da belli oldu. 

Kasım ayında en çok ve en az hangi otomobiller satıldı? Tam liste şu şekilde: 

Fiat 9 bin 968
Renault 9 bin 298
Vokswagen 5 bin 338
Toyota 4 bin 493
Ford 4 bin 250
Peugeot 3 bin 605
Citroen 3 bin 295
Hyundai 3 bin 271
Honda 2 bin 806
Opel 2 bin 790

LÜKS SEGMENTTE DURUM NASIL?

Porsche 157
Maserati 3
Ferrari 3
Aston Martin 1
Lamborghini 1

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