Kayıt Defteri Nedir, Nasıl Düzenlenir?
Windows'un en temel özelliklerinden biri olan Windows Kayıt Defteri nedir, nasıl düzenlenir?
Windows'un Kayıt Defteri (orijinal adıyla Registry), uzman kullanıcılara kurcalayacak sayısız ayar sunuyor. Buradaki Windows ayarlarının birçoğuna başka bir yerden erişilmiyor. Bununla birlikte Kayıt Defteri'nde düzenleme yaparken dikkatli olmalısınız, aksi halde beklemeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Kayıt Defteri Nedir?
Kayıt Defteri, sadece kullanıcılara sunulan bir ince ayar hazinesi değildir. Windows ve çoğu program, birçok yapılandırma ayarını burada saklar. Programlar, ayarlarını yapılandırma dosyalarında da saklayabilirler ancak çoğunlukla Kayıt Defteri'ini kullanırlar.
Kayıt Defteri'ndeki bazı ayarlara Windows Grup İlkesi üzerinden ulaşılabiliyor ancak Grup İlkesi Düzenleyici, sadece Windows'un Pro sürümlerinde bulunuyor. Professional olmayan Windows sürümlerinde bazı ayarları değiştirmenin yolu, Kayıt Defteri'nden geçiyor.
Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Kayıt Defteri içeriğini düzenlemenizi sağlayan bir grafik arayüzdür.
Kayıt Defteri Nasıl Açılır
Uyarı: Kayıt Defteri'nde değişiklik yaparken çok dikkatli olun. Asla ayarları rastgele olarak silip değiştirmeyin. Ne yaptığınızdan eminseniz, büyük ihtimalle sorun yaşamayacaksınız. Ancak anahtarları ve değerleri rastgele olarak siler veya değiştirirseniz, Windows kurulumunuz onarılmayacak biçimde hasar görebilir.
Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açmak için Başlat Menüsü'ne regedit yazıp Enter'a basın.
Kayıt Defterinde Düzenleme Yapma
Düzenlemeniz gereken değerin nerede olduğunu biliyorsanız, soldaki ağaç yapısı üzerinden dolaşarak ilgili konuma gidebilirsiniz. Alternatif olarak Ctrl + F'ye basıp Bul işlevini açabilir ve aradığınız anahtarı, değeri veya veri dizilerini girebilirsiniz.
Değeri değiştirmek için ismine sağ tıklayın ve Değiştir'e tıklayın. Değer verisi olarak yeni değeri girip Tamam'a basın.
Bazı durumlarda yeni değerler oluşturmanız gerekebilir. Bunun için sağ bölmeye sağ tıklayın ve Yeni'ye tıklayın ve oluşturmak istediğiniz değer türünü seçin. Birden fazla kayıt türünün bulunması kafanızı karıştırabilir, ancak muhtemelen belirli bir talimatı izlediğinizden yolunuzu bulmakta zorlanmayacaksınız.
Yeni bir "klasör" oluşturmak için Yeni > Anahtar yolunu izlemeniz gerekiyor.
Kayıt Defteri'ndeki her anahtarın ve değerin ne işe yaradığını anlamamanız gayet normal, biz de her anahtarın ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bunun için Google'dan yardım alabilirsiniz.
İçe ve Dışa Aktarma
Dışa aktarma: Belirli anahtarları veya tüm Kayıt Defteri'ni bir dosyaya aktarabilirsiniz. Bütün kayıtların birkaç yüz MB'ı bulabileceğini söyleyelim.
İçe aktarma: Oluşturduğunuz .reg dosyasına çift tıkladığınızda ve ekrana gelen kutuda onay verdiğinizde, ayarları dosyadan Kayıt Defteri'ne geri yüklemiş olacaksınız. Bu şekilde bir yedeği geri yükleyebileceğiniz gibi birkaç ayar değişikliğinden meydana gelen hack'leri de birkaç tıklamayla sisteme ekleyebilirsiniz.
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