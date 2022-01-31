Kuzey Koreli Hack Grubu Lazarus, Şimdi de Windows Update ile Vuruyor!

Kuzey Kore bağlantılı hacker grubu Lazarus, şimdi de Windows Update'i "ele geçirdi." Güncelleme aracını kullanarak, bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım bulaştırmayı başardılar!

Hacker'lar, Windows Update'i vurdu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Parayla "Mutluluk Satın Almak" Gerçekten Mümkün mü?
Nokia, China Mobile ve MediaTek'ten Dünyada İlk Olan 5G Rekoru!
Rainbow Six Extraction İncelemesi: Outbreak Devam Ediyor!
Nissan, Renault ve Mitsubishi'den 35 Yeni Elektrikli Araç Geliyor
Süper Bilgisayar, 100.000 Yeni Virüs Buldu: 9 Yeni Koronavirüs de Var!

 

 