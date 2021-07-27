LG UltraWide Monitörlerle Panoramik Görüntü

Kullanıcılara ekstra geniş çalışma ve oyun alanı sunan LG UltraWide Monitörler, geniş açılarda gerçek renk ve panoramik görüntü sunuyor. LG UltraWide monitörlere en iyi örnek olarak IPA Dünya Ödülleri 2021'de "En İyi Profesyonel Fotoğraf Monitörü" Ödülü alan LG UltraWide Thunderbolt 4 gösteriliyor.