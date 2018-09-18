Linus Torvalds Kendine Çeki Düzen Verecek

Linux kernelinin babası olarak tanınan Linus Torvalds, "karakter gelişimi" için işine ara veriyor!

Linus Torvalds Kendine Çeki Düzen Verecek!
Linus Torvalds, karakteri sebebiyle sıkça eleştiriliyordu.Görsel: Gizmodo

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