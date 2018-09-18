Linus Torvalds Kendine Çeki Düzen Verecek
Linux kernelinin babası olarak tanınan Linus Torvalds, "karakter gelişimi" için işine ara veriyor!
Linux kernelinin mucidi ve düzenleyicisi olarak tanınan Linus Torvalds, geçtiğimiz pazar günü Linux 4.19 release candidate 4 sürümünü yayınlayacağını ve bununla birlikte kernel geliştiricisi olarak rolüne ara vereceğini açıkladı. Torvalds'ın buna gösterdiği sebep ise bir hayli ilginç.
Açıklamasında "ömrü boyunca duyguları anlamadığı" ve "e-postalar üzerinden psikolojik olarak zararlı hareketlerde bulunduğu" için açıkça özür dileyen Torvalds, bu davranışlarının "profesyonellik dışı ve yerinde olmayan nitelikte" olduğunu belirtti.
Çevresindeki insanlara olan tavrı ve yaptığı hataları ele alan yazısında Linus Torvalds şu ifadeleri kullandı:
"Yukarıdaki yazı, kişisel olarak bir şekilde 'Hey, davranışlarımdan bazılarını değiştirmem gerek ve kişisel davranışlarımın duygularını incittiği insanlardan özür dilemek istiyorum' şeklinde acı bir kabullenişin ifadesidir. Bu belki de onları kernel geliştiriciliğinden tamamıyla soğuttu.
Bir süreliğine dinleniyor olacağım ve bu sırada insanların duygularını anlamak ve uygun olarak karşılık vermeyi öğrenmek üzere profesyonel yardım alacağım."
Bu esnada Torvalds'ın önde gelen kernel geliştiricilerinden Freg Kroah Hartman'dan Linux kernel'inin sorumluluklarını bir süreliğine üstlenmesini istediği öğrenildi. Kroah Hartman'ın şansının yerinde olduğu söylenebilir, çünkü Torvalds'a göre Linus 4.19 şimdiye kadar oldukça iyi görünüyor ve geliştiricilere göre kernelin yeni sürümü geliştirme sürecinin oldukça "sakin" bir evresinde. Linus, ayrıca "tükenmişlik sendromu" yaşamadığını da belirterek projeyi yönetmek için geri dönmek istediğini ifade ediyor.
Kısa bir süreliğine görevlerinden ayrı kalacak olan Torvalds, Code of Conduct adındaki bir kılavuzu da yayımladı. Bu kılavuz, Linux kerneli üzerindeki çalışmaları yürüten bir kurallar topluluğu olan Code of Conflict'in yerini alacak. Code of Conduct üzerinde belirtilen açıklamalara göre Code of Conflict, Linux kerneli üzerindeki çalışmaları düzenlemek için yeterli değil. Code of Conduct'a benzer kılavuzların da yakın zamanda diğer projelerde ve kernelin diğer bölümlerinde başarılı olduğu da belirtiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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