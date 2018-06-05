Linux 5.0 Hayali Başka Bahara Kaldı
Linux'un babası, dünyanın henüz Linux 5.0 için hazır olmadığına karar verdi!
Linus Torvalds, beklenen Linux sürümü 5.0'ı yayınlamadı ancak bu sürüm numarasına sahip olması beklenen kerneli 4.17 adı altında yayınladı. Torvalds daha önce 5.0 sürümünün geleceğine dair ipuçları vermişti, ve şimdi işletim sisteminin altı milyon 'git' obje sayısını geçmesi ile 5.0'ın gelmesi bekleniyordu. Ancak ona göre sürüm numaralarının hiçbir anlamı yok ve daha önce bir sonraki sürüm adının 5.0 olmayabileceğini de söylemişti.
Şimdiyse bu gerçek oldu: Her pazar günü yaptığı "state of the kernel" güncellemelerinden en sonuncusunda Torvalds, bir haftanın yeterli olmayacağını ve 4.17'yi yayınladığını açıkladı: "Hayır, ona 5.0 adını vermedim, 'git' obje sayı numeroloji buna uygun olsa bile. Ama 5.0 çok uzak olmayan bir gelecekte gerçek olacak, ayrıca tüm komut satırlarını kernel.org'da yayınlamam gerektiği söylendi, ancak bence bunun için geçerli bir sebep yoktu." dedi.
Torvalds, 4.20'den sonra küçük yamaların takibinin kendisi için zorlaşacağını ve 5.0'a geçebileceğini söyledi, ayrıca benzer bir durumun 4.0'a geçiş esnasında olduğunu hatırlattı.
Bu sürümde ne olduğuna bakmak gerekirse, Torvalds'ın not ettiği gibi, 4.17 aslında bir dizi ölü mimarinin ortadan kaldırılması sayesinde 4.16'dan biraz daha küçük bir boyuta sahip (blackfin, cris, frv, m32r, metag, mn10300, score ve title). "
Linux 4.17 ile birlikte gelen özellikler şunlar:
- VIA'nın uzun zamandır kayıp x86 klon satırından türetilmiş ve X86 için üretilmiş olan Xenta Centaur desteği.
- Sistemler rölantide iken güç yönetiminde yapılan iyileştirmeler, tüketimi yüzde on veya daha fazla azalttığı.
- Çekirdeğin belleği nasıl kullandığını daha kolay anlatan Linux Çekirdek Bellek Tutarlılığı Modeli.
- IBM s390 için Spectre koruyucuları.
- Intel'in yakında çıkacak olan Cannonlake grafikleri için destek.
- POWER4 ve POWER4 + CPU'lar için destek sonlandırma.
- İki kaydırma tekerleği olan bazı tuhaf eski PS / 2 fare desteği.
H. Hüseyin Öztürk
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