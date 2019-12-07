Linux Dağıtımı Kali'ye Windows 10 Kılığı İşlevi

Popüler Linux dağıtımı Kali, güvenliğe odaklanmasıyla tanınıyor. Dağıtımın son sürümü ise ilginç bir işleve kavuştu: Windows 10'a benzemek.
İşletim sisteminin "undercover" modu olarak adlandırdığı işlev, görev çubuğundan "dosya gezginine" Windows 10'u taklit ediyor. Temayı küçük bir kod dosyasını çalıştırarak etkin hale getirebiliyor veya devre dışı bırakabiliyorsunuz. Windows 10 temasının Kali'ye eklenmesinin amacını merak ediyor olabilirsiniz. Geliştiricilere göre amaç, herkesin masaüstünüzde "dikkat çeken Kali dragonunu" görüp, ne yaptığınızı merak etmemesi. Windows 10 gibi görünen bir ekranda "hack'leme" işleriyle uğraştığınızı muhtemelen çok daha az kişi fark edecektir.
Kali'nin hacker dünyasının "iyi" olan bölümüne hizmet ettiğini, kötü niyetli ve yasa dışı işleri desteklemediğini belirtmekte fayda var. Bir başka deyişle amaç, sistemlerdeki potansiyel saldırı faktörlerini belirleyip, güçlendirmek.
Kali Linux 2019.4, yeni varsayılan masaüstü olarak Xfce ile geliyor ve yeni bir GTK3 teması da sunuyor.
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