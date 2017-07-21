Linux Dosya Yöneticisinde Güvenlik Açığı Bulundu!

Linux her ne kadar güvenli olsa da, onun da açıkları yok değil. İşte ortaya çıkan son tehlike ve sonrasında yaşananlar!

Linux dosya yöneticisinde güvenlik açığı bulundu!

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