Linux Kullananlara Disney Plus Şoku!
Eğer bir Linux kullanıcısı iseniz ve heyecanla bu hizmeti bekliyorsanız, hayal kırıklığı yaşamaya hazır olun!
Linux geliştiricisi Hans de Goede, Disney Plus'ın Linux makinelerinde güçlendirilmiş DRM (Dijital Haklar Yönetimi) nedeniyle çalışmadığını söyledi.
Goede'ye göre sorun sadece Firefox'ta değil, Google Chrome'da da yaşanıyor. Bunun nedeni, Disney'in içerik şifresi çözme modülünde (CDM) birinci seviyeyi tercih etmiş olması. Linux ve Android'li cihazlar, sadece üçüncü seviyeyi destekliyor. Disney Plus akış hizmetinin gelecekte Linux'ta çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Buna karşın firma, sorunun farkında olduğunu ve "çözmek için sıkı çalıştığını" söylüyor.
Sorun, Disney tarafından 23 Eylül'de doğrulanmış olsa da, henüz herhangi bir çözüm sunulmuş gibi görünmüyor.
Rakip hizmetlerden Netflix, Amazon Video ve Hulu, Linux platformunda çalışıyorlar çünkü düşük seviyede Widevine güvenlik seviyesiyle yetiniyorlar. Bu tavizi veren firmaların kullanıcıların ilgisini daha çok çekeceği açık.
Goede, Linux tutkunlarının şu an itibariyle Disney Plus hizmetine üye olmamalarını, bunun yerine Disney'den Linux sistemleri için destek talep etmelerini tavsiye ediyor.
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