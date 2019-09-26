Linux'a Virüs İşlemez mi? İşte Gerçekler

Linux'un daha güvenli olduğu belki doğru, ancak açık kaynaklı işletim sistemi gerçekten de sandığınız kadar güvenli mi?

Linux'a Virüs İşlemez mi? İşte Gerçekler

Linux'un tercih edilmesinin nedenlerinden biri, daha iyi güvenlik sunması. Genel düşünceye göre Linux'a geçtiğinizde virüsleri ve diğer tür zararlıları kafanıza takmanıza artık gerek kalmıyor. Bu büyük oranda doğru olsa da, aslında Linux o kadar da güvenli değil.

Açık kaynaklı masaüstünüzü yerle bir etmek isteyen bir virüsün bunu yapabilme ihtimali var.

Virüsler Linux'a Neden Daha Az Bulaşıyor?

Bunun nedeni virüsün Linux'a daha zor bulaşmasından ziyade, saldırganların Linux'u daha az hedef alması. PC'lerin çoğunda Windows kullanıldığından virüslerin çoğu, Windows için yazılıyor. Böylece virüsün bir PC'den diğerine sıçrayıp yaygınlaşma olasılığı artıyor.

Bunun yanında virüs geliştiricileri, tecrübesiz kullanıcıları hedeflemeyi tercih ediyorlar, yani sahte web reklamlarına ve olta saldırılarına kanma ihtimali yüksek olan kullanıcıları.

Linux'a yönelik antivirüs programları var ancak bunların bile amacı, çoğu zaman Windows kullanıcılarını korumak.

Linux Masaüstü Zararlıları Var Ancak Nadirler

Son zamanlarda ortaya çıkan Linux masaüstü zararlılarından biri olan EvilGNOME, kendini bir uzantı gibi gösteriyor. Zararlı, ekran görüntüsü alıp PC'nizin mikrofonuna gelen sesleri kaydedebiliyor, kişisel dosyaları karşıya yükleyebiliyor.

Zararlının gündeme gelmesi, çok sayıda cihaza bulaşmasından değil, sadece varlığından kaynaklanıyor.

Linux Zararlıları Genellikle Sunucuları Hedef Alıyor

Linux masaüstünde nadiren kullanılan, ancak çoğu sunucuda kullanılan bir işletim sistemi. Web sunucularının çoğu, Linux sunucularında çalışıyor. Bu sunucuları hedef alan saldırganlar, sistemin kendisini değil, kullanıcıları hedef alan zararlı kodları sunucuya yükleyebiliyorlar.

Linux'un Tasarımı Çok da Güvenli Değil

Masaüstü Linux'un bir kale olduğunu söylemek mümkün değil. Zararlıların parolasız giriş yaptığı Windows XP'ye göre Linux, çok daha yüksek güvenlik sunuyor. Ancak Microsoft, bu alanda aşama kaydetti ve arayı çoktan kapattı.

Önem verdiğiniz verinin çoğu kök sistem dizinlerine yerleştirilmediğinden, Linux'taki yazılımlar, giriş dizinindeki kişisel verilere rahatça ulaşabiliyor. Kullanıcı hesapları, mikrofonu etkinleştirebilen, klavyede basılan tuşları takip edebilen ve web kamerasını açabilen kodlar çalıştırabiliyor.

Bu yüzden Linux çekirdeği ne kadar güçlü olursa olsun, etrafındaki sistem bileşenleri ve önlemler yeterli değil. Örneğin EvilGNOME kendisini sistem dosyalarının arasına yerleştirmiyor; aksine giriş dizininizde gizli bir klasörde yaşıyor. Ancak bu yönü, zararlının silinmesini de kolaylaştırıyor.

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