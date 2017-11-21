Linux'un Babasından Çok Ağır Sözler
Linux camiasının önemli ismi Linus Torvalds, bazı uzmanların "lanet olası geri zekalılar" olduğunu söyledi.
Linux'un patronu Linus Torvalds, Linux kernel sürümü 4.15'de bazı özelliklerin beyaz listeye alınması ile ilgili bir tartışma sırasında, farklı güvenlik yaklaşımları hakkında "özenle seçilmiş" bazı kelimeler kullandı. Torvalds'ın sözleri Google Pixel güvenlik ekibi üyesi olan Kees Cook'a yönelikti, ki Torvalds onu daha önce "aptallık" ile de suçlamıştı.
Cook'un bu seferki azarı işitmesindeki sebep "Lütfen v4.15-rc1 için yaptığınız sertleştirilmiş kullanıcı kopyalama değişikliklerini geri çekin" isteğini paylaşmış olması. Bu isteğin ardından ortaya çıkan uzun tartışma sonu Torvalds sabrını yitirdi ve Cook'u azarlamaya başladı. Onu keyfi değişiklikler talep etmekle suçlayan Torvalds, zaten çalışmakta olan kuralları değiştirme fikrini "saçmalık" olarak niteledi.
Çoğu güvenlik problemlerinin yazılımda bulunan hatalardan oluştuğunu söyleyen Torvalds, bu fikri ile alay eden güvenlik uzmanlarının "lanet olası geri zekalılar" olduğunu söyledi. Güvenlik uzmanlarının en ufak bir güvenlik açığında sorunun kaynağını yok etmesi ve olayı daha sonra incelemeye çalışmasının saçmalık olduğunu ve bahsi geçen sertleştirme projelerinin ilk önce aynaya bakmaları gerektiğini de ekledi.
Ali Ruhi Öztürk
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