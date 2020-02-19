Metre Kare İşareti, Word'de Nasıl Yapılır?

Word'de metre kare işaretini veya diğer kare işaretlerini nasıl yapacağınızı bir türlü bulamıyor musunuz? İşte kare işaretini yazmanın 2 kolay yolu...

Kare İşareti Word'de Nasıl Yapılır?

Word'de metre kare işaretinin nasıl yapıldığını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Aşağıda yalnızca metre kare işaretini değil, herhangi bir karakteri "üst simgeye" dönüştürmenin yolunu da size açıklayacağız.

1. Word'ün İşlevleriyle Metrekare İşareti Yapmak

Örneğin m2'deki 2'yi kare işaretine dönüştürmek için 2'yi seçili hale getirin ve araç çubuğu (şerit) üzerindeki "Üst simge" simgesine tıklayın. Alternatif olarak Ctrl+Shift+4 klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz.

2. Direkt Olarak ² Karakterini Ekleme

Klavyede Alt + 0178 kısayolunu kullanarak kare işaretini doğrudan yazabilirsiniz. Bunun için Alt tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında (numpad) 0178 yazın, ardından Alt tuşunu bırakın.

Bu kısayol sadece Word'de değil, diğer metin düzenleme programlarında ve metin kutularında da çalışır.

Not: Alt kodunu sayısal tuş takımında (klavyenin sağındaki bölüm) yazmanız şart, harflerin üzerinde bulunan sayılarla yazmanız halinde Alt kodları çalışmayacaktır.

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