Microsoft Edge, Linux'a Gerçekten de Geliyor
Microsoft'un, Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge hakkında sürpriz bir hedefi olduğu ortaya çıktı!
Microsoft, bir süredir geliştirdiği Chromium tabanlı Edge web tarayıcısını gelecekte Linux kullanıcılarının önüne getirmek istiyor.
Edge takımından teknik program müdürü Sean Larkin, geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir anket paylaştı. Linux'taki web geliştirmeyle ilgili soruların bulunduğu ankette geliştiricilere bir web tarayıcısını nasıl yüklemek istedikleri de soruluyordu. Tweet'teki sözcüklerden, Linux'a yönelik tarayıcının tamamlanması için henüz biraz zaman olduğu anlamı çıkarılabilir. Ancak en azından Microsoft'un Edge'i Linux'a getirmek için uğraştığını artık biliyoruz.
Firma, Edge'i Linux'a getirmeyi düşündüğünü daha önce de söylese de, kesin bir dille konuşmamıştı. Firmanın Linux için bu adımı attığını bilmek güzel. Microsoft'un daha fazla bilgi toplamasına yardımcı olmak istiyorsanız, anketi burada doldurabilirsiniz.
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