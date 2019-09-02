Microsoft, Flash'ı Bu Tarihte Öldürüyor!
Microsoft, bir dönemin vazgeçilmezi olan Flash'ın tabutuna çakacağı son çivi için tarih verdi!
- Ercan Uğurlu
Temmuz 2017'de Adobe, 2020 yılının sonunda Flash Player desteğinin sona ereceğini açıklamıştı. Özellikle bir dönem web tarayıcılarının sevgilisi olan Flash için Microsoft da kesin kararını verdi.
Microsoft, Flash'ın tarayıcılarında çalışmayı durduracağı tarihi bir güncelleme ile yayınladı. Microsoft, 2020 yılının aralık ayında tüm tarayıcılarında Flash desteğini bir anda kesecek. Microsoft Edge ve Internet Explorer'da şu anki gibi çalışmayı sürdürecek olan Flash, tarih Aralık 2020'yi gösterdiğinde ise, kesin olarak rafa kaldırılacak. Böylece kullanıcılar Flash'ı etkinleştirmeyecek veya çalıştırmayacaklar.
Adobe Flash Player, yıllar içinde özellikle güvenlik başta olmak üzere birçok soruna sebebiyet verdi. Güvenlik açıklarının olması ve HTML5 ile absorbe edilmesi ile iyice önemsizleşen Flash, sonunda 2020 yılında artık hayatına veda edecek. Böylece web tarayıcıları için önemli bir güvenlik açığı da kendiliğinden kapanmış olacak.
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