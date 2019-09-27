Microsoft, Intel'i Bırakıp AMD'ye Geçebilir!

Ortaya çıkan sızıntılar, Microsoft'un da Intel'i terk edip AMD'ye kucak açabileceğini söylüyor!

  • Ercan Uğurlu
Surface 3, AMD İşlemci ile mi Gelecek?

Son dönemde AMD'nin özellikle işlemci pazarında büyük bir trend yakaladığını görüyoruz. Ryzen platformuyla hiç de fena işler yapmayan AMD, heyecan verici duyurularıyla da ilgiyi üzerinde tutmayı başarıyor. Bu kez ise yeni bir sızıntıyla adından söz ettiren AMD, görünüşe göre Microsoft'un da kalbine girmiş.

Microsoft'un gelecek dizüstü bilgisayarı modeli Surface 3'ün işlemcisinin AMD olacağına ilişkin sızıntılar birkaç günden beri var, ancak ilk kez net bir görüntü yakalanmış durumda. Surface 3'ün benchmark sonuçları sızarken, teknik kadroda AMD işlemcinin yer aldığı görülüyor.

Geekbench listesine göre Surface 3'te AMD Ryzen 5 3550U işlemci yer alacak. 4 çekirdekli ve 2.10 GHz taban, 3.69 GHz tavan frekanslarda görülen bu işlemci ile tek çekirdekle 3879, çoklu çekirdekle 11894 puan alan Surface 3, 2 Ekim'de Microsoft tarafından tanıtılacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Medal of Honor, Yıllar Sonra Geri Dönüyor!
Apple Music Sonunda Beklenen Desteğe Kavuşuyor!
iOS 13'te Üçüncü Parti Klavye Uyarısı
iPhone 11 için Üçüncü Parti Ekran Uyarısı Geldi!
Gears 5 İnceleme

 

 