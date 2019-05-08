Microsoft, Linux'u Windows 10'a Getiriyor
Açık kaynakla hiç olmadığı kadar iyi geçinen Microsoft, şimdi de Linux'u Windows 10'a taşıyor!
Linux yakında Windows masaüstünüze ulaşabilir. Microsoft, tam bir Linux çekirdeğini Windows 10 ile birlikte sunma planlarını açıkladı.
Öncelikle Windows Insider kullanıcılarına Haziran'ın sonunda sunulmaya başlayacak olan Linux çekirdeği, hazır olduğunda Windows Store üzerinden yüklenebilecek. Microsoft'un duyurusuna göre ilk sürüm, Linux'un en son kararlı sürümü olan 4.19'u temel alacak ve her yeni kararlı sürümle birlikte güncellenecek. Yani şu anki emülatöre göre çok daha yüksek bir performans ve daha hızlı açılış süreleri elde edebileceksiniz.
Microsoft, bu yeniliğin Linux Systems Group'un ve Microsoft'taki farklı takımların yıllar süren çalışmalarının bir ürünü olduğunu, bu sonucu paylaşmaktan heyecan duyduğunu söylüyor.
Firma bu arada Windows Terminal'in yeni bir sürümünü de tanıttı. Yenilenen terminal, eklenti desteği, Cmd ve PowerShell'e merkezi bir alandan erişme gibi yenilikler sunuyor.
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