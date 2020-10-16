Microsoft, Office Uygulamalarını haber Vermeden Yüklerken "Yakalandı"

Microsoft'un Edge web tarayıcısının Windows 10'lu PC'lere gizlice Office web uygulamalarını yüklediği iddia edildi.
Office web uygulamaları (progresif web uygulamaları - PWA), normalde ücretsiz olarak web tarayıcınızın içerisinden kullanılabiliyor. Microsoft hesabına oturum açan kullanıcılar, bu sayede Word, Excel, OneNote, PowerPoint ve Outlook'un PWA'larını kullanabiliyorlar.
Ancak Windows Latest'e göre en azından ön izleme sürümlerini deneyen bazı test kullanıcıları, OneNote hariç yukarıda saydığımız tüm uygulamaların sisteme yüklendiğini ve kısayollarının Başlat Menüsüne eklendiğini söylüyorlar. Bu uygulamalar Edge'in ayarlarına bakıldığında yüklü uygulamalar arasında göründüğünden, durumdan Microsoft Edge sorumlu tutuluyor.
Office web uygulamalarını Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikler ekranından kaldırmak mümkün.
Microsoft'un bu sinsi hamlesi, aslında Google'ın Chrome web tarayıcısında yaptığından çok farklı değil. Chrome, Google'ın Docs, Sheets gibi üretkenlik uygulamalarını haberiniz olmadan yüklüyor ve bunları dilerseniz kaldırabiliyorsunuz.
Bununla birlikte Microsoft'un değişiklikleri ön izleme sürümünde göründüğünden, final sürümlerde gerçeğe dönüşmeyebilir ve kaldırılabilir.
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