Microsoft ve Warner Bros'tan Depolama Ortaklığı

Microsoft ve Warner Bros, gelecekte film arşivlemekte kullanılabilecek sıra dışı bir teknolojiyi ortaya çıkardılar!

Microsoft ve Warner Bros'tan Depolama Ortaklığı

Microsoft ve Warner Bros, normal şartlarda ancak filmlerde görebileceğimiz bir ortak çalışmayla 1976'nın klasik filmi Superman: The Movie'yi bir parça cama kaydetti. Bu iş için Microsoft'un Project Silica depolama çözümü kullanıldı.

"Konsept ispatı" olarak gösterilen Project Silica, "kuvars camda veri depolamak için ultra hızlı lazer optiği ve yapay zekadan" faydalanıyor. Microsoft'un Innovation Stories blog sayfasına göre "bir lazer, çeşitli derinliklerde ve açılarda üç boyutlu nano ölçekli ızgaralar ve deformasyonlar katmanları oluşturarak verileri cama kodluyor". 2 milimetre kalınlığındaki bir cam, bu ızgaraların 100 katmanına sahip olabiliyor.

Project Silica - Storing Data in GlassProject Silica - Storing Data in Glass
Data that needs to be stored long-term is growing exponentially. Existing storage technologies have a limited lifetime, and regular data migration is needed, resulting in high cost. Project Silica designs a long-term storage system specifically for the cloud, using quartz glass. Read the blog at Learn more about the project at

Ardından polarize ışık, camdan geçiriliyor ve makine öğrenimi algoritmalarıyla yeniden okunuyor. Neredeyse Superman kadar yok edilemez olan bu sert silika cam, kaynatılmaya, çizilmeye, fırında pişmeye, mikrodalga fırında ısıtılmaya ve fazlasına dayanıyor. Bu tür testler sırasında veri kaybının hiç yaşanmadığını belirtmek gerek.

Bu tür bir depolama ortamı, özellikle dijital olarak çekilen filmlerin depolanmasında kullanılabilir. Ancak Project Silica'nın şu an daha çok bir konsept olduğunu söyleyelim. En azından Microsoft, "bunu yapabilir miyiz?" aşamasını geçtiklerini, daha çok düzeltmeler ve çeşitli deneylerle uğraştıklarını söylüyor.

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