Microsoft ve Warner Bros'tan Depolama Ortaklığı

Microsoft ve Warner Bros, normal şartlarda ancak filmlerde görebileceğimiz bir ortak çalışmayla 1976'nın klasik filmi Superman: The Movie'yi bir parça cama kaydetti. Bu iş için Microsoft'un Project Silica depolama çözümü kullanıldı.
"Konsept ispatı" olarak gösterilen Project Silica, "kuvars camda veri depolamak için ultra hızlı lazer optiği ve yapay zekadan" faydalanıyor. Microsoft'un Innovation Stories blog sayfasına göre "bir lazer, çeşitli derinliklerde ve açılarda üç boyutlu nano ölçekli ızgaralar ve deformasyonlar katmanları oluşturarak verileri cama kodluyor". 2 milimetre kalınlığındaki bir cam, bu ızgaraların 100 katmanına sahip olabiliyor.
Ardından polarize ışık, camdan geçiriliyor ve makine öğrenimi algoritmalarıyla yeniden okunuyor. Neredeyse Superman kadar yok edilemez olan bu sert silika cam, kaynatılmaya, çizilmeye, fırında pişmeye, mikrodalga fırında ısıtılmaya ve fazlasına dayanıyor. Bu tür testler sırasında veri kaybının hiç yaşanmadığını belirtmek gerek.
Bu tür bir depolama ortamı, özellikle dijital olarak çekilen filmlerin depolanmasında kullanılabilir. Ancak Project Silica'nın şu an daha çok bir konsept olduğunu söyleyelim. En azından Microsoft, "bunu yapabilir miyiz?" aşamasını geçtiklerini, daha çok düzeltmeler ve çeşitli deneylerle uğraştıklarını söylüyor.
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