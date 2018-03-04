Microsoft, Viral Olan Öğretmene PC Hediye Etti

Microsoft, Word'ü kara tahtada tebeşirle çizerek sosyal medyada viral olan Ganalı öğretmene PC hediye etti!

  • Zeynel A. Öztürk
Microsoft, Viral Olan Öğretmene PC Hediye Etti

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Siz adamsınız ya HELAL .

Helal olsun hem öğretmene hemde destekleyenlere ! Microsoft farkı

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