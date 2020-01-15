Microsoft, Windows 7'de Edge'i Destekleyecek

Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak 2020 itibariyle sona erdi. Microsoft ise sadece bir gün sonra Windows 7'ye yeni bir Edge web tarayıcısı sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni Edge, Windows 7'de ne kadar süreyle desteklenecek?
Google, geçen hafta Chrome'u Windows 7'de 18 ay destekleme sözü vermişti. Bu açıklamanın bir devamı Microsoft'tan bugün geldi ve firma, tarayıcıyı Windows 7'de destekleyeceğini söyledi. Yani aslında firma, bildiğimizi tekrarlamakla yetindi.
İlk aşamada Microsoft'un Neowin'e Edge'i Windows 7'de en erken 15 Temmuz 2021'e kadar güncelleyeceği söylenmişti. Ancak firma daha sonra yaptığı açıklamayı değiştirdi ve sadece "Windows 7'de Edge'i destekleyeceğini" söyledi.
Windows 7'yi bilgisayarı eskidiği için bırakamayanlar, en azından desteklenen bir web tarayıcısı kullanmaya devam edebilecekler. Bu elbette desteklenmeyen bir işletim sistemi kullananlarda yanlış bir güvenlik hissine yol açabilir, ancak en azından tarayıcınızın desteklenmesi, tamamen açıkta kalmadığınız anlamına gelebilir.
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