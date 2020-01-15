Microsoft, Windows 7'de Edge'i Destekleyecek

Çelişkili açıklamalar yapan Microsoft, yeni tarayıcısını Windows 7 kullanmaya devam edecekler için destekleyeceğini tekrarladı!

Microsoft, Windows 7'de Edge'i Destekleyecek

Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak 2020 itibariyle sona erdi. Microsoft ise sadece bir gün sonra Windows 7'ye yeni bir Edge web tarayıcısı sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni Edge, Windows 7'de ne kadar süreyle desteklenecek?

Google, geçen hafta Chrome'u Windows 7'de 18 ay destekleme sözü vermişti. Bu açıklamanın bir devamı Microsoft'tan bugün geldi ve firma, tarayıcıyı Windows 7'de destekleyeceğini söyledi. Yani aslında firma, bildiğimizi tekrarlamakla yetindi.

İlk aşamada Microsoft'un Neowin'e Edge'i Windows 7'de en erken 15 Temmuz 2021'e kadar güncelleyeceği söylenmişti. Ancak firma daha sonra yaptığı açıklamayı değiştirdi ve sadece "Windows 7'de Edge'i destekleyeceğini" söyledi.

Windows 7'yi bilgisayarı eskidiği için bırakamayanlar, en azından desteklenen bir web tarayıcısı kullanmaya devam edebilecekler. Bu elbette desteklenmeyen bir işletim sistemi kullananlarda yanlış bir güvenlik hissine yol açabilir, ancak en azından tarayıcınızın desteklenmesi, tamamen açıkta kalmadığınız anlamına gelebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Ünlü rapçi Akon kendi şehrini kurdu! Şehrin para birimi bile ayrı
Günün En çok Okunanları
Windows 7'den Windows 10'a Yükseltmek Hala Mümkün
Kararın BTK'ya Ulaşmasıyla Wikipedia Açılacak
Araştırmacılardan "Okyanusa Atılan Ölü Timsah" Deneyi!
Türkiye'de Sağlık Sistemi ASOS ile Dijitalleşiyor
Microsoft, Windows 7'de Edge'i Destekleyecek

 

 