Mobil Ortamda İnterneti Paylaştıran Cihaz Zyxel WAH7601 İncelemesi

Mobil ortamda internete bağlanmak ve hatta interneti paylaşmak isteyenlere özel bir ürün olan Zyxel WAH7601'i inceledik.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Zyxel WAH7601 Video İnceleme Mobil ortamda internete bağlanmak ve hatta interneti paylaşmak isteyenlere özel bir ürün olan Zyxel WAH7601'i inceledik.

Zyxel'in WAH7601 kod adıyla isimlendirdiği bu mobil router'ı tam olarak sadece hotspot özelliğine dayalı bir ürün. Tek işi bu. Yani çalışırken aynı anda diğer pek çok iş ile meşgul olan bir telefon ile kıyaslandığında, daha kesin bir performans elde etmenizi sağlıyor. Zira telefonunuzun hostpot özelliğini açtığınızda, mesela arkada size WhatsApp'tan bir video dosyası geldiğinde veya yüksek kapasiteli bir dosya indirmeye çalıştığınızda, dolayısı ile telefonunuzun mobil internetine bağladığınız diğer cihazların da internet kalitesi ister istemez düşüyor. Ayrıca bir de zaten halihazırda telefonların günü kurtarmaya çalıştığınız kısıtlı pil ömrü de düşünüldüğünde, eğer amacınız düzenli ve performanslı mobil internet paylaşımında bulunmaksa, bu tip bir cihaz edinmeniz en mantıklı olanı.

Piyasada bu tip mobil hotspot özelliği gösteren pek çok cihaz var, en yenilerinden biri ise Zyxel WAH7601 oluyor. Kullanımı oldukça kolay. Cihazın içine mobil veri hattı tanımlı bir SIM kart takıyor, cihazı çalıştırıyor ve bağlanıyorsunuz, hepsi bu kadar.

Bu minik cihaz 10 adede kadar çevre cihazına bağlantı desteği sağlayabiliyor. 150 Mbps'e kadar indirme ve 50 Mbps'e kadar yükleme hızları sağlayan cihaz, bu değerlerle de günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir bağlantı performansı sağlayabiliyor.

4G hatları destekleyen Zyxel WAH7601 içinde 2000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile 8 saate kadar kesintisiz paylaşım sağlayabiliyorsunuz. Süreyi uzatmak için ise, bu cihaza bağlayacağınız minik bir mobil şarj cihazı yeterli oluyor.

Tasarım açısından ise çok çekici olmadığını söylemek lazım. Piyasada daha albenili modeller var, ancak bu fiyatı yükselten bir etken oluyor tabii ki; burada seçim size kalmış. Plastik malzemeden oluşan cihazın, ön yüzünde 4 bildirim LED'i, arkada ise microUSB girişi yer bulunuyor. Yan tarafında da güç butonu ile WPS düğmesini görebiliyorsunuz.

Sonuç

Sonuç olarak Zyxel WAH7601, işini iyi şekilde yapan bir cihaz oluyor. Performansıyla memnun eden, çevre cihazlara veri aktarımını iyi şekilde yapabilen basit bir cihaz olan Zyxel WAH7601, özellikle seyahatlerde internete bağlı durumda tutması gereken birden çok cihazı olanlara veya sabit internet hattı yerine mobil çözüm arayanlara iyi bir alternatif oluyor. Tabii bir de işin tatil boyutu var. Mesela yazlığınızda yerel bir internet hattı yoksa, bu cihaz işinizi çok rahat görecektir.

Zyxel WAH7601'in şu an piyasada 459 TL fiyatla bulunabildiği bilgisini de verelim.

CHIP Online Notu: %85

+ Pratik çözüm
+ 10 cihaza kadar bağlantı desteği
+ 8 saate kadar pil performansı

- Plastik malzeme

Zyxel WAH7601 Alternatifleri Neler?

Zyxel WAH7601'e daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak Huawei Vınn Mobile Wifi E5576-320 modeli de değerlendirilebilir.

Kimler Zyxel WAH7601 Satın Almalı?

İyi bir 4G Mobile Wi-Fi Router'a ihtiyacınız varsa, Zyxel WAH7601 işinize yarayacaktır.

Zyxel WAH7601 Teknik Özellikleri

  • Standart 802.11 b/g/n
  • Hız 150 / 50 Mbps
  • Frekans 2.4 GHz
  • Batarya 2000 mAh
  • Bağlantılar microUSB, SIM kart
  • Anten Dahili
  • Pil Ömrü 8 saate kadar
  • Boyutlar 110 x 63 x 15 mm
  • Ağırlık 270 gr.
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