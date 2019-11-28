Mozilla'dan "Parmak İzi Oluşturuculara" Engel

Mozilla, Firefox 72'den itibaren web sitelerinde "parmak izinizi oluşturan" girişimleri engelleyecek!

Mozilla'dan "Parmak İzi Oluşturuculara" Engel

Mozilla, Firefox 72'den itibaren "parmak izlerini" engelleyeceğini duyurdu. 

Parmak izi yöntemi (gerçek parmak izi değil), izleme çerezlerinin aksine, bilgisayarınızın özellikleri yoluyla firmaların sizi habersizce takip etmesini sağlıyor. Bunun için ekran çözünürlüğü, kullandığınız web tarayıcısı, zaman bölgesi, dil, kullandığınız eklenti ve yazı tipleri kullanılıyor. Bu bilgiler bir araya getirilerek sizi takip etmeye yarayan bir parmak izi oluşturuluyor.

Ocak 2020'de yayınlanması planlanan Firefox 72, Gelişmiş İzleme Koruması işlevi kapsamında parmak izi izleyicilerini otomatik olarak engelleyecek. Bu işlevi şimdiden kullanmak isteyenler, Seçenekler > Gizlilik ve Güvenlik sekmesi altında Özel seçeneğini kullanabiliyorlar. Böylece Firefox 72'yi beklemeden parmak izi oluşturucuları engelleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Şarjlı Pil mi Kullanalım; Tek Kullanımlık Pil mi?
LG K Serisinin Yeni Üyesi LG K40S Satışa Çıkıyor
WhatsApp'ın Kendi Kendini Silen Mesajları Geliyor
Nokia'da Bir Devrin Sonu Geldi!
PlayStation 5'te Samsung'un da İmzası Olabilir!

 

 