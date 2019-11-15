NASA, Mars'ta Fosil Arayacak!

NASA, önümüzdeki yıl Mars'a yollayacağı Mars 2020 aracı ile kızıl gezegende fosil arayacak!

NASA, Mars'ta fosil arayacak
NASA

Fosil dendiğinde hemen her zaman akla ilk olarak dinozor kafatasları ve iskeletleri gelir. NASA'nın Mars 2020 aracı ise, farklı bir yerde, Kızıl Gezegen Mars'ta fosil arayacak ama aranan fosiller, bizim aklımıza gelenler gibi olmayacak.

Bu hafta başında Icarus dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, aracın planlanan iniş alanı Jezero Krateri'nin iç çeperinde ilgi çekici bazı oluşumlara dikkat çekiyor. Ajans, bu konsantre karbonat mineral çökeltilerini, 3,5 milyar yıl önce göl olan kraterin çevresinde oluşmuş bir banyo çemberine benzetiyor.

NASA'nın söylediğine göre Dünya üzerinde karbonatlar, deniz kabukları, mercanlar ve stromatolitler de dahil olmak üzere, fosil formda dayanabilen milyarlarca yapı bulunuyor. NASA, deniz kabukları bulmayı planlamıyor ancak araç stratomalit arayışına girecek.

Eğer şu anda yaşanılmaz olan gezegende geçmiş mikrop yaşamı izi bulunursa, bu durumun bilim insanlarını oldukça heyecanlandıracağı kesin. Aracın karbonat çöküntülerini incelemesi, Mars'ın sulu bir mekandan çorak bir gezegene nasıl dönüştüğü konusunda da bizlere fikir verebilir.

NASA, Mars 2020 aracını önümüzdeki yılın ortasında fırlatmayı planlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse araç, 2021 Şubat ayında kratere ulaşmış olacak.

Bilim insanları, karbonatların eski bir gölden mi oluştuklarını yoksa daha önceden mi var olduklarını henüz bilmiyor. Bu bilgi de aracın kratere ulaşması ile edinilecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Akıllı Saat Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
Google, Cache Projesiyle Farklı Sulara Giriyor!
Yeni PUBG Güncellemesi ile Yeni Özellikler Geliyor
Facebook'un iOS Uygulaması Sizi Dikizliyor mu?
Disney Plus, İlk Günden Şov Yapmaya Başladı!

 

 