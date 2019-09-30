NBA 2K20 İncelemesi
NBA 2K20, bir kez daha en iyi basketbol oyunu olarak karşımızda. Peki ama sadece bu kadarı yeterli mi? Galiba artık değil!
2K Games'in artık bir klasik haline gelen basketbol oyun serisi NBA 2K, NBA 2K20 ile devam ediyor. Eğer PlayStation 5 ya da Xbox One üzerinde daha önce hiç bir NBA2K oyunu oynamadıysanız, NBA 2K20'yi karşınızda görünce "adamlar yapmış" diyeceğiniz kesin. Ama seriyi 4-5 yıldır takip eden sıkı bir hayransanız, aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğiniz biraz şüpheli.
Detaylara girmeden önce, NBA 2K20'nin kesinlikle çok iyi bir basketbol oyunu olduğunu kabul edelim. Buradaki sorun, NBA 2K19'un (ve hatta NBA 2K18'in) da çok iyi bir basketbol oyunu olması. Bu sene karşımızda duran oyun, birkaç küçük makyaj, birkaç küçük ekleme ve güncellenmiş kadrolar dışında geçen sene oynadığımız oyundan pek farklı değil.
EA'in NBA Live serisi konusunda pes ettiğini düşününce, 2K'nın biraz rahat davranması aslında şaşırtıcı değil. Ama daha fazla yenilik beklemek, bir oyunu yüzlerce TL veren birinin de hakkı olmalı bizce.
NBA2K20'de Neler Yeni?
NBA2K serisinin en çok ilgi çeken modu, yıllardır MyCareer olmuştur. Bu modda kendi basketbol oyuncunuzu oluşturup, yazılmış bir senaryo içerisinde onu hedefine ulaştırmanız gerekiyor. NBA 2K20'nin senaryosu her ne kadar duygusal olsa da, geçmiş yıllardan sonra biraz "düz" görünüyor. Senaryoda Scottie Pippen, LeBron James ve Anthony Davis gibi yıldız basketbolcular da yerlerini alıyor. Ama onların yer aldığı sahnelerin oyunun gidişatı ile pek alakası yok. Sanki "bunlar da bir köşede dursun" demek için senaryoya dahil edilmiş gibiler.
Senaryodan burada bahsetmeyeceğiz; oynamak isteyenler için olayın heyecanını kaçırmaya gerek yok. Biz, dikkat çeken tek yenilik olan oyuncu oluşturma seçeneklerine değinelim. Aslında yenilik değil de, dikkat çekici eklemeler de diyebiliriz. Bu sene, oyuncumuzu oluştururken çok daha fazla seçeneğe sahibiz. Sadece tipini, boyunu ve pozisyonu seçmekle kalmayıp, hangi pozisyonda nasıl bir oyuncu istediğimizi de belirleyebiliyoruz.
Android ve iOS cihazlar için yayınlanan yardımcı uygulama MyNBA 2K20 aracılığı ile, yine yüzünüzü tarayıp oyuna aktarmanız mümkün. Ancak geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan "garip suratlardan" daha fazlasını beklememenizde yarar var. Bu arada, yardımcı uygulama ile, NBA 2K20'de kullanabileceğiniz sanal para (VC) da kazanabilirsiniz.
VC demişken, pek çok oyuncunun yıllardır devam eden şikayetinin bu yıl da devam edeceğini söyleyelim. Eğer oyuna başlarken elinize cüzdanınıza atıp VC satın alırsanız, oyuncunuzu bir anda 85-88 seviyesine kadar çıkartabilirsiniz. Tabi bu durumun, online maçlarda ne kadar can sıkıcı olduğunu söylememize herhalde gerek yok. Birkaç yıldır NBA2K serisinde olduğu gibi, bu yıl da "parayı veren düdüğü çalıyor" yani...
Oyunun diğer modlarından uzun uzun bahsetmeye pek gerek yok. Hatta hiç gerek yok. Zira geçtiğimiz birkaç yıl ne bulduysanız, yine onu bulacaksınız. MyTeam, MyGM ve Play Now modları yine bildiğiniz gibi. Tek değişiklik, oyunda artık WNBA takımları ve oyuncularının da yer alması.
Oyuncu animasyonları artık doruk noktasına ulaşmış diyebiliriz. Bilmeyen biri, maçın gerçekten TV'de yayınlanan bir maç olduğunu sanması bile mümkün. Ama maç sırasında, oynayan biri yine aynı şeyi söyleyecektir: "Ben bunu geçen sene de oynadım!"
Ve Sonuç...
NBA 2K20 hakkında söyleyecek daha fazla söz yok aslında. Başta da söylediğimiz gibi; karşımızda duran gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyunu. Ama geçen sene hatırı sayılır bir para ödeyip NBA 2K19'u satın alanlar, yine hatırı sayılır bir para harcayıp bu oyunu almalı mı? Eğer online oynamak sizin için bir vazgeçilmez ise, o zaman evet; alabilirsiniz. Tabi çok sık yaşanan bağlantı sorunlarını da göze almak şartıyla.
Sizin istediğiniz yapay zekaya karşı oynamak, MyCareer moduna takılmak ise ve zaten NBA 2K19'a sahipseniz, o zaman yeni konsol nesli gelene kadar 2K'dan daha fazlasını beklemeyin; paranızı da harcamayın...
80/100
Yapım: 2K Games
Dağıtım: Take Two
Tür: Spor
Platform: Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch
Web: nba.2k.com
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