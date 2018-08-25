Netflix, Bölüm Aralarında Fragman Sunacak!
Netflix'in yeni reklam fikri, art arda bölüm izlemeyi sevenleri biraz üzecek!
Bundan sonra Netflix üzerinde yaptığınız binge-watching (art arda bölüm izleme) deneyiminizi reklamlar bölebilir. Reddit üzerindeki gönderilere göre Netflix, izlediğiniz dizinin sonraki bölümüne geçerken sizi yalnız bırakmayacak.
Netflix, bundan sonra izlediğiniz dizinin bölüm aralarında kendi platformuna ait dizilerin reklamlarını göstermeyi planlıyor. Reddit'teki gönderiye gelen yorumlara göre, henüz bu değişiklik kullanıcıların sadece bir kısmını etkiliyor.
Aynı gönderide belirtildiği üzere, Netflix bir Reddit kullanıcısına "Better Call Saul" adlı dizinin fragmanını göstermiş. Kullanıcının ifadesine göre dizinin reklamını atlamak imkansızdı. Dahası, bu reklamlar sadece Netflix'in kendi yapımı olan dizileri öne çıkarıyor. Örnek olarak "Orange Is The New Black" veya "The Crown" gibi Netflix yapımları da kullanıcılara gösterilen diziler arasında. Reklamlarda Netflix'in başka yerden lisansladığı diziler görünmüyor.
Netflix'in Ars Technica'ya yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:
"Yeni dizi önerilerimizin bölüm aralarında görünmesinin kullanıcılarımıza daha çok sevecekleri yeni dizileri bulmalarına yardım edip etmeyeceğini araştırıyoruz."
İlginç olarak Netflix ise Reddit kullanıcısıının aksine reklamların atlanabilir olduğunu belirtiyor. Yani kumandanızı veya farenizi yeterince hızlı bulabilirseniz, tüm reklamı izlemek zorunda kalmayacaksınız.
Bu yeniliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise henüz kesin değil. Bu, kullanıcı geri bildirimine bağlı. Netflix, kendi yapımlarının izlenme rakamlarında bu özeliğe bağlı olarak bir artış görürse, özelliği küresel çapta kullanıma almaktan geri kalmayacaktır.
Doğan Kürşat Aktaş
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