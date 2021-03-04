Netflix Üyelik Ücretleri 2021: 6 Soruda Netflix Üyeliği Hakkında Her Şey

Netflix üyelik paketleri, yapılan yeni zamlarla birlikte güncellendi. Yeni Netflix üyelik ücretleri ne kadar? Netflix kaydolma nasıl yapılır ve Netflix üyeliği nasıl iptal edilir? Kapatılan Netflix hesabı tekrar nasıl aktif edilir? Tüm bu soruların yanıtlarını bir araya getirdik.