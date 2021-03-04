Netflix Üyelik Ücretleri 2021: 6 Soruda Netflix Üyeliği Hakkında Her Şey

Netflix üyelik paketleri, üyelik iptal etme ve ücretlerle ilgili merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. "Netflix üyelik ücreti ne kadar?" ya da "Netflix kaydolma nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtını merak ediyorsanız işte cevaplar...
Netflix Üyelik Paketleri 2021
Netflix üyelik paketleri aylık abonelik sistemine göre düzenlenmiştir. Platformda binlerce film, dizi, belgesel gibi seçenekler mevcut. Her geçen gün kullanıcısı artan Netflix'teki üyelik paketleri her bütçeye uygun.
Netflix'in 2021 üyelik paketlerini ve ücret detaylarını öğrenebileceğiniz bu yazımızda Netflix'e nasıl üye olunacağını ve Netflix üyelik iptal etmeyi nasıl yapacağınızı da anlatıyoruz.
Netflix 2021 Üyelik Ücretleri Ne Kadar?
Netflix'e üye olmayı düşünen, ya da paketini değiştirmeyi düşünenlerin en çok merak ettikleri arasında Netflix 2021 üyelik ücretleri de var. Netflix üyelik ücretleri konusunda 3 ayrı paket sunuyor. Netflix planlarını Netflix'i aynı anda kaç cihazdan izleyebileceğiniz belirliyor.
3 Netflix Abonelik Planı Bulunuyor:
Temel Paket: Aylık 26.99 TL / Tek Cihaz SD Çözünürlük (Aynı anda tek bir cihazda, Standart Çözünürlük ile izleyebiliyorsunuz)
Standart Paket: Aylık 40.99 TL / İki Cihaz, HD Çözünürlük
Özel Paket: Aylık 54.99 TL / Dört Cihaz, HD ve Ultra HD çözünürlük, HDR
Netflix'e üye olduğunuz zaman ücretlendirme sizden her ay ay sisteme kaydolduğunuz tarihte tahsis ediliyor. Paketinizi değiştirme ya da istediğiniz zaman iptal etme hakkınız var. Temel veya Standart planla Netflix'e kaydolduğunuz zaman, ilk ay eğer paketi yükseltmek isterseniz bunu ücretsiz yapabilirsiniz.
Netflix bu konuda "Daha yüksek planla devam etmeyi seçtiğiniz takdirde bir sonraki faturalama tarihinde sizden bu planın ücreti tahsil edilir" diyor.
Netflix Üyelik Paketimi Nasıl Değiştirebilirim?
Bir Netflix abonesisiniz ve Netflix'i aynı anda daha fazla cihazdan izlemek izlemek istiyor bu nedenle paket değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Peki, Netflix'te paket değiştirme nasıl yapılıyor? Hemen söyleyelim paketiniz değiştirmek her zaman mümkün.
Adım Adım Netflix'te Paket Değiştirme
- Netflix'in sitesinde oturum açıp hesap sayfanıza gidin.
- Plan Ayrıntıları sekmesi altında Plan Değiştir seçeneceğini tıklayın. Eğer bu seçeneği görmüyorsanız destek almak için Netflix'e ulaşabilirsiniz.
(Netflix bu konuda "Hesabınız askıdaysa, yeniden kullanılabilir hâle gelene kadar plan değişikliği yapılamaz. Kullanılabilir plan ve ücret ayrıntılarını görebileceğiniz bir sayfa açılacak. İstediğiniz planı seçin, ardından Devam Et ya da Güncelle düğmesine tıklayın" uyarısı yapıyor)
- Onayla tuşuna bakın. Pakette yapacağınız bu değişiklik belirtilen günde geçerli oluyor. Yeni ücret, bu işlemi takip eden ilk faturalama tarihinde yansıyor. Burada paket büyültmelerinın aynı tarih, plan küçültmelerinin ise bir sonraki faturalama tarihinde geçerli olduğunu hatırlatmak yarar var.
Eskiden Netflix Abonesiydim, Hesabımı Yeniden Nasıl Aktif Hale Getiririm?
Eski bir Netflix kullanıcısı olarak hesabınızı yeniden aktif hale getirmek istiyor musunuz? Netflix.com'da oturum açın ve çocuk profili hariç bir profilde 'Üyeliği Yeniden Başlat' seçeneğini tıklayın.
Hesabın aktif olması konusunda 2 ayrı durum var
- Hesabınız aktif değilse oturum açtıktan sonra üyeliğinizi yeniden başlatmanız istenir. Bu durumda fatura tarihiniz, üyeliğinizi yeniden başlattığınız tarih olarak değiştirilir.
- Hesabınız aktifse Üyeliği Yeniden Başlat bağlantısına tıklayarak aktif hesap durumunuzu koruyabilirsiniz. Faturalama tarihiniz değişmez.
Netflix Kaydolma Nasıl Yapılır?
Netflix'e kaydolmak oldukça basit.
- Netflix resmi web sitesine girin. (Buraya tıklayarak girebilirsiniz.)
- Açılan sayfada e-posta adresinizi girin ve "İzlemeye başla" yazısına tıklayın.
- Daha sonra açılan ekrandan kendinize uygun planı seçerek "Devam et"e tıklayın.
- E-posta adresinizi ve şifrenizi belirleyin.
- Ödeme yönteminizi seçin.
- Netflix aboneliğiniz başladı.
Netflix Üyelik İptal Etme Nasıl Yapılır?
Netflix üyeliğinizi iptal etmek mi istiyorsunuz? Bunu yapmak da oldukça kolay. Bilmeniz gereken her şeyi, adım adım öğrenmek için:
Netflix'i Erken İptal Edersem Ne Olur?
Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.
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