Netflix zam kararı aldı! İşte 2021 Netflix yeni abonelik fiyatları

Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı. Yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artan yeni Netflix fiyatları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte Netflix'in zam açıklaması...

Netflix zam kararı aldı! İşte 2021 Netflix yeni abonelik fiyatları

Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında arttı.

Yeni Netflix Abonelik Fiyatları Ne Kadar? 2021

  • 17.99 TL olan temel paket 26.99 TL'ye,
  • 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL'ye
  • 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

netflix

Netflix Sözcüsünden Açıklama

Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

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