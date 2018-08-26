Nokia 5G için Talep Ettiği Fiyatı Açıkladı
Nokia, 5G teknolojisiyle gelecek telefonlardan istediği lisans ücretini açıkladı!
Nokia, satılan her 5G akıllı telefon üzerinden 3€ gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı. Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi 5G standardizasyonuna pek çok katkıda bulundu ve bu ücretin, telefonlar için teknolojisinin değerini yansıttığını söyledi.
Standart Temel Patent (SEP) Sahiplerinin, yeniliklerini adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) şartlarda sunmaları gerekiyor.
FRAND telif haklarına itiraz eden şirketler arasında yakın tarihte yaşanan anlaşmazlıklarda çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Lisans gelirini 3€ 'dan kapayarak, Nokia bu tür argümanlardan kaçınmayı ve bunun yerine 5G'nin kullanıma sunulmasından yararlanmayı umuyor. Standartların yıl içinde kesinleşmesi ile beraber Nokia, SEP'lerde "önemli bir konuma" sahip olacağını öngörüyor; yani önemli kazançlar elde edebilecek bir konumda olmayı bekliyor.
Nokia'nın patent alanının lideri olan Ilkka Rahnasto, "Nokia standardizasyonu, açık standartlaştırmaya olan bağlılığımızla birleşerek bugünün ağlarını oluşturmaya ve 5G/NR için temelleri atmaya yardımcı oldu" cümlesini kurdu ve devam etti: "Bu duyuru, şirketlerin 2019'da beklenen ilk ticari yayımlarla 5G/NR uyumlu cep telefonlarının piyasaya sürülmesinin planlamasında önemli bir adımdır."
Sınırlı ücretler yalnızca cep telefonlarına uygulanacak. 5G ağlarının, PC'ler, yönlendiriciler ve endüstriyel cihazlar gibi tüm aygıtları birbirine bağlaması bekleniyor ve Nokia, bunların her biri için ayrı ayrı lisanslama oranlarını belirleyecek.
İlk ticari 5G hizmetleri, bu yılın sonunda ABD'de Sabit Kablosuz Erişim (FWA) genişbandı ile sunacak. İlk 5G akıllı telefonlar ise 2019'da satışa sunulacakken ilk BK 5G ağları 2020 yılında çalışmaya başlayacak...
Levent Öztürk
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