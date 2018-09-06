Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ için Yolun Sonu

Samsung'un emektar telefonlarından Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ için üzen haber geldi...

Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ için Yolun Sonu

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