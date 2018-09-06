Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ için Yolun Sonu
Samsung'un emektar telefonlarından Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ için üzen haber geldi...
Samsung'un yetenekli telefonlarından Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+, güncellemeler açısından duraklama noktasına geldi.
Sammobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+ modellerine sunduğu aylık güvenlik güncellemelerinin sona erdiğini doğruladı. Bu durum, eylül güncellemesi esnasında telefonların isminin listede geçmemesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Yani Android'de çıkacak küçük güvenlik sorunları, bu telefonlarda artık onarılmayacak.
Bu telefonlardan birine sahipseniz ve elinizden çıkarmanın yolunu arıyorsanız, Samsung'un değişim kampanyalarına göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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