Olmaz Denilenler Oluyor; Microsoft Edge Linux'a Geliyor

Microsoft'un yenilenen web tarayıcısı Edge, sadece Windows'a değil Linux'a da gelecek. Bunun ne zaman olacağı henüz belli değil, ancak Linux tutkunları arasında bir çalkalanmaya yol açacağı tahmin ediliyor.
Edge'in 15 Ocak'ta yayınlanacağı açıklanırken Linux sürümünün ne zaman geleceği belirtilmedi. Yani tarayıcının Linux sürümü hakkında tek bilinen şey, bu sürümün geleceği. Microsoft bütün platformları kavramak istediğinden Linux'u dışarıda bırakmıyor, dolayısıyla Edge'in macOS, iOS ve Android sürümleri de olacak.
Linux kullanıcılarının bir bölümü, Microsoft gibi kapalı kutu olan (son zamanlarda açık kaynağı ne kadar kucaklasa da) firmalardan uzak durmayı tercih ettikleri için Linux'u tercih ediyorlar. Ancak elbette Edge'in Linux'ta nasıl çalıştığını merak eden Linux kullanıcıları olacaktır. Özellikle Chrome'un yüksek kaynak tüketimi, Edge'e Linux'ta bir şans verebilir.
Microsoft'un web tarayıcısının Linux'ta nasıl karşılanacağını merak konusu; bu konuyu yakından izleyeceğiz.
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