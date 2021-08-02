"Oyunla Gelecek" Kampı, 16 Ağustos'ta Konya'da Başlıyor

Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP), oyun geliştiricilerinin kuluçka merkezi Game Factory ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında "Oyunla Gelecek" kampını düzenliyor. Dördüncü kez yapılacak olan "Oyunla Gelecek" kampı, bu yıl 16 – 29 Ağustos tarihleri arasında Konya Beyşehir kamp alanında gerçekleşecek. Oyun sektörüne giriş yapmak isteyen herkes, "Oyunla Gelecek" kampıyla sektöre adım atabilecek.
Hem fiziksel hem online olarak katılım sağlanacak
Son dönemde dijital sanatların en önemli alanlarından biri olarak görülen ve milyarlarca dolarlık bütçelere ulaşan oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi amacıyla düzenlenen "Oyunla Gelecek" kamplarına oyun tasarlamak, dijital sanatların farklı alanlarında kendini geliştirmek, özellikle dijital sinema ve animasyon üretim süreçlerine dahil olarak yüksek gelirli bir iş sahibi olmak isteyen yazılımcı ve tasarımcı gençler başvurabiliyor. Kampta buluşacak olan 500+ katılımcının yanı sıra online olarak da takip edilebilecek eğitimlere; yatırımcılar, akademisyenler ve sektör ustaları da katkı sunmak adına kayıt yaptırabiliyor.
Girişimciler, yatırımcılarla buluşacak
Kamp sonunda dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli yabancı yatırımcılarla, genç girişimcilerin buluşabileceği bir oyun ekosistemi buluşması da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz mart ayında Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenlediği ekonomi reform paketi programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin kalkınmasını hızlandıracak başlıklar arasında dijital ekonomiye ve alt kırınımlarında oyun ekosistemine özel vurgu yapmıştı. Genç istihdamının gelişmesi konusunda da oyun geliştiricileri ve yazılım sektörü önemli bir konuma sahip.
Türk oyun pazarı 880 milyon dolara ulaştı
Dünya dijital oyun pazarı 2020 yılında salgının ektisiyle %9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme Türkiye'de de etkisini gösterdi ve 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi. Türk oyun pazarında 450 milyon dolarla mobil, 230 milyon dolarla bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyunları yer alıyor. Bunun yanında Türkiye'de mobilde 35 milyon, bilgisayarda 22 milyon, konsolda ise 17 milyon oyuncu bulunuyor.
"Oyun sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri nitelikli iş gücü"
Oyun geliştiricilerine yönelik kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, bu kadar yatırımın yapıldığı bir sektörde nitelikli iş gücü ihtiyacının arttığını ve bundan dolayı bu tarz etkinliklerin sektörün büyüyebilmesi için kritik önem taşıdığını söyledi.
"Türkiye olarak global oyun sektöründe özellikle mobil alanda önemli bir yere sahibiz. 2021'in ilk yarısında Türkiye'deki 20 tane oyun girişimine toplamda 236 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Böylece bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar, finans sektörünü dahi geride bıraktı. Bu kadar yatırımın yapıldığı, ivmeli bir şekilde büyüyen bir sektörde oldukça önemli bir açık doğdu: nitelikli iş gücü. Biz de bundan dolayı, sektöre yeni insanları dahil edebilmek için kuluçka merkezimiz Game Factory'nin yanında Oyunla Gelecek kampı gibi etkinliklere de destek olup oyun sektöründeki bilgi birikimimizi yeni yetişecek olan insanlara aktarıyoruz."
"Gençlere, dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz"
Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay, Türkiye'nin dijital oyun sektöründe adını küresel pazarda duyurduğunu ve rekor denebilecek başarılara imza attığını vurguladı.
"Dijital ürünleri tasarlayacak daha fazla insan kaynağını nasıl eğiteceğimiz ve disiplinli bir üretim için nasıl motive edeceğimiz, hızlıca çözmemiz gereken süreçler. Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız, genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Derler ya balık tutmayı öğretmek gerek diye. İşte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz."
Beğenilen oyunlar ticarileşecek
DiTOP, "Oyunla Gelecek" kampını; Game Factory, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler gibi birçok kuruluş ile gerçekleştiriyor. Ayrıca Hit and Boom'un yapımcısı ve AAA seviyesinde oyunlar üretmeyi hedefleyen Funmoth Games de kampın destekçileri arasında. Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacaklar ve oyunlarını pazarlamaya çalışacaklar. Bir yarışma havasında geçen sunumların sonunda, beğenilen oyunların ticarileşmesi sağlanacak.
"Oyunla Gelecek" kampının başvuruları başladı
16 – 29 Ağustos tarihleri arasında Konya Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek etkinliğin başvuruları www.oyunlagelecek.com internet sitesinden yapılıyor. Katılım koşulları ve birçok detay da "Oyunla Gelecek" kampının internet sitesinde mevcut. Ayrıca @oyunlagelecek sosyal medya adreslerinden gelişmeleri takip ederek soruları yetkililere iletebilmek de mümkün.
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