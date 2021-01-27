PC'ler İçin Tarihi Gün: Intel, Irıs Xe Harici Ekran Kartını Sonunda Duyurdu

Masaüstü bilgisayarlar için tarihi bir gün daha... Intel, harici masaüstü ekran kartı Irıs Xe'yi sonunda duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Intel Irıs Xe Harici Ekran Kartını Sonunda Duyurdu

Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Irıs Xe GPU'ları, sonunda masaüstü bilgisayarlardaki yerini almak üzere yolculuğuna başladı. Intel tarafından yapılan duyuru bir hayli heyecan verici. Zira tanıtılan ekran kartları, Intel'in masaüstü bilgisayarları için geliştirdiği ilk harici GPU modeli.

Intel, aslında geçtiğimiz sene düzenlenen CES 2020'de DG1 kod adıyla da bilinen  Irıs Xe GPU'larını duyurmuş ve bu ekran kartı ile çalıştığı söylenen Destiny 2 oyun performansından bahsetmişti. Ancak o zamandan bu yana hakkında bilgiler gelmeye devam etse de, ekran kartının final sürümünü görememiştik. Bugün ise Intel sonunda ekran kartını gösterdi ve ilk örneklerinin OEM üreticilerine doğru yola çıktığını duyurdu.

Intel, yeni ekran kart Irıs Xe için ASUS ve 1 farklı marka ile anlaşmış durumda ki bunun da Colorful olduğu iddia ediliyor. Yani ilk Irıs Xe örneklerini bu markalarla beraber göreceğiz. OEM üreticileri ile sistem entegratörlerine doğru yola çıkan kartlardan ASUS yorumunu yukarıda, -iddiaya göre- Colorful tasarımını ise hemen aşağıda görüyoruz.

AV1 kod çözme desteği ile beraber içerikleri hızlandırabilen kartta, Adaptive Sync ve HDR desteği ile beraber geliyor. 80 işlem birimi ve 4 GB bellek içeren ekran kartı, kuşkusuz oyunculara hitap edecek düzeyde değil.

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